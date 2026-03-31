  Милонов об окладе Семака: «Ощущение, что в «Зените» играют Трампы. В Петербурге неприлично спрашивать про зарплаты в футболе. Какой ответ ни получишь, он будет потрясающе огромный»
Виталий Милонов оценил зарплату Сергея Семака.

Депутат Государственной думы Виталий Милонов высказался о зарплате главного тренера «Зенита» Сергея Семака.

Инсайдер Иван Карпов ранее заявил, что Семак возглавляет список самых высокооплачиваемых тренеров Мир РПЛ с годовым окладом в 285 миллионов рублей.

– Зависть – плохое чувство. У нас в Петербурге неприлично спрашивать про зарплаты в футбольной сфере. Какой ответ ни получишь, он всегда будет какой-то потрясающе огромный. Такое ощущение, что у нас в команде играют Дональды Трампы.

Но я считаю, что размер зарплаты определяется клубом. Я не плачу деньги Семаку, ему платит клуб, ему платят спонсоры, болельщики, которые покупают билеты. И они так решили.

Почему я должен вмешиваться в политику клуба? Просто это не мое дело.

Если требование будет избыточным, уверен, позицию скорректируют. Но если могут и готовы, пускай платят. Я считаю, что это немножечко многовато.

Но это моя позиция. Я же не определяю зарплат.

– Если бы вам с неба свалились 285 млн, на что бы их потратили?

– У меня шесть детей, купил бы еще один дом для них. И церковь бы построил, – сказал Виталий Милонов.

ВАР сделал футбол лучше?
ДаДжанни Инфантино
НетМишель Платини
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: «РБ Спорт»
Милонов такой острый на язык, но как только коснулось это Зенита, засунул свою позицию в зад. Садовое кольцо сжалось)
"– Если бы вам с неба свалились 285 млн, на что бы их потратили?
– У меня шесть детей, купил бы еще один дом для них. И церковь бы построил"- не исключено, что Семак именно так и сделал.
Цирк будет продолжаться ровно до тех пор, пока хозяину цирка не надоест платить жрецу за ритуалы, которые перестали собирать толпу. А пока деньги «с неба» идут, церковь Семака будет стоять нерушимо.
Семак потужно выйграл Мальмё, неразгромно уступил Брюгге, наладил тактику держидупу с неграми за триста миллионов евро и проглотил выкрутасы Сани Соболева. После таких тренерских достижений на его зарплату не жалко никаких народных денег.
Ответ Алешка Терминатор
Семак потужно выйграл Мальмё, неразгромно уступил Брюгге, наладил тактику держидупу с неграми за триста миллионов евро и проглотил выкрутасы Сани Соболева. После таких тренерских достижений на его зарплату не жалко никаких народных денег.
Как бы там не было, у человека 6 чемпионств подряд🤷‍♂️
Болельщики не разрешали получать такую зп Семаку и депутатам тоже не разрешали,а они сами себе повысили ее.
Кто из Петербурга Виталика как лучше называть ? Не подскажите ?
Котик или Зайка ему больше нравится ?
Зачем? У него? Спрашивают про спорт?
Он везде умудряется вкручивать политику,ЛГБТ итд.
Его мнение про спорт разве интересное?
Зачем?
Да не жаль конкретно для Семака. Норм мужик. И потратит, наверняка, лучше и достойнее многих. Но вот это "народное достояние"... Одно лицемерие.
Материалы по теме
Пономарев о зарплате Семака: «285 млн рублей звучит нереально, он что, будет покупать виллы на Багамах? Люди получают определенные зарплаты и пенсии, надо иметь гражданскую совесть»
26 марта, 10:57
