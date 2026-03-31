Милонов об окладе Семака: «Ощущение, что в «Зените» играют Трампы. В Петербурге неприлично спрашивать про зарплаты в футболе. Какой ответ ни получишь, он будет потрясающе огромный»

Депутат Государственной думы Виталий Милонов высказался о зарплате главного тренера «Зенита » Сергея Семака .

Инсайдер Иван Карпов ранее заявил , что Семак возглавляет список самых высокооплачиваемых тренеров Мир РПЛ с годовым окладом в 285 миллионов рублей.

– Зависть – плохое чувство. У нас в Петербурге неприлично спрашивать про зарплаты в футбольной сфере. Какой ответ ни получишь, он всегда будет какой-то потрясающе огромный. Такое ощущение, что у нас в команде играют Дональды Трампы.

Но я считаю, что размер зарплаты определяется клубом. Я не плачу деньги Семаку, ему платит клуб, ему платят спонсоры, болельщики, которые покупают билеты. И они так решили.

Почему я должен вмешиваться в политику клуба? Просто это не мое дело.

Если требование будет избыточным, уверен, позицию скорректируют. Но если могут и готовы, пускай платят. Я считаю, что это немножечко многовато.

Но это моя позиция. Я же не определяю зарплат.

– Если бы вам с неба свалились 285 млн, на что бы их потратили?

– У меня шесть детей, купил бы еще один дом для них. И церковь бы построил, – сказал Виталий Милонов .