Милонов об окладе Семака: «Ощущение, что в «Зените» играют Трампы. В Петербурге неприлично спрашивать про зарплаты в футболе. Какой ответ ни получишь, он будет потрясающе огромный»
Депутат Государственной думы Виталий Милонов высказался о зарплате главного тренера «Зенита» Сергея Семака.
Инсайдер Иван Карпов ранее заявил, что Семак возглавляет список самых высокооплачиваемых тренеров Мир РПЛ с годовым окладом в 285 миллионов рублей.
– Зависть – плохое чувство. У нас в Петербурге неприлично спрашивать про зарплаты в футбольной сфере. Какой ответ ни получишь, он всегда будет какой-то потрясающе огромный. Такое ощущение, что у нас в команде играют Дональды Трампы.
Но я считаю, что размер зарплаты определяется клубом. Я не плачу деньги Семаку, ему платит клуб, ему платят спонсоры, болельщики, которые покупают билеты. И они так решили.
Почему я должен вмешиваться в политику клуба? Просто это не мое дело.
Если требование будет избыточным, уверен, позицию скорректируют. Но если могут и готовы, пускай платят. Я считаю, что это немножечко многовато.
Но это моя позиция. Я же не определяю зарплат.
– Если бы вам с неба свалились 285 млн, на что бы их потратили?
– У меня шесть детей, купил бы еще один дом для них. И церковь бы построил, – сказал Виталий Милонов.
– У меня шесть детей, купил бы еще один дом для них. И церковь бы построил"- не исключено, что Семак именно так и сделал.
Котик или Зайка ему больше нравится ?
Он везде умудряется вкручивать политику,ЛГБТ итд.
Его мнение про спорт разве интересное?
Зачем?