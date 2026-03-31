Бевеев о квартире в Москве: «Пока так и не купил. В планах такое есть. Но сейчас я в раздумьях, стоит ли вообще это делать – не знаю, хочу ли там жить»

– Как у вас с финансовой грамотностью?

– Думаю, она присутствует. Не могу назвать себя транжирой. Чтобы на что-то тратить, нужно сперва на это заработать.

– Вы ранее говорили, что хотите накопить на квартиру в Москве. Удалось?

– Пока так и не купил (смеется). Могу сказать, что пока в планах такое есть. Но сейчас я в раздумьях, стоит ли вообще это делать – не знаю, хочу ли жить в Москве.

– Но на отпуск на Мальдивах удалось накопить.

– Никогда там ранее не бывал. Было здорово оказаться там после тяжелого отрезка сезона. Там кайф. Прикольно находиться наедине с природой, с супругой. Нам было здорово вместе. Просто отрубил телефон и кайфовал.

– Самый классный отпуск в вашей жизни?

– Мне там точно понравилось, а лучший или нет – сложно сказать. Мы вообще с супругой любим посещать новые места, города, страны. В планах поехать в Японию, – сказал Бевеев. 

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: «РБ Спорт»
