Гендиректор «Ньюкасла» поддержал Хау на фоне 12-го места в АПЛ: «Эдди – наш тренер. Рассчитываю на отличный результат до конца сезона, поговорим о будущем, когда придет время»

Генеральный директор «Ньюкасла»: Хау – наш тренер.

Генеральный директор «Ньюкасла » Дэвид Хопкинсон сообщил, что клуб не планирует увольнять главного тренера Эдди Хоу в ближайшее время.

На данный момент команда находится на 12-м месте в таблице АПЛ , набрав 42 очка в 31 матче.

«Могу сказать только одно: поражение в дерби [от «Сандерленда», 1:2] было болезненным. Никто из нас не думает: «Ну, это всего лишь три очка, идем дальше».

Недавно я провел пару часов за обедом с Эдди, и мы обсудили множество вопросов.

Эдди – наш тренер. Я рассчитываю на отличный результат до конца сезона, и мы поговорим о будущем, когда придет время.

Сейчас мы сосредоточены на соревнованиях этого сезона», – сказал Дэвид Хопкинсон.