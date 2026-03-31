  Гендиректор «Ньюкасла» поддержал Хау на фоне 12-го места в АПЛ: «Эдди – наш тренер. Рассчитываю на отличный результат до конца сезона, поговорим о будущем, когда придет время»
Гендиректор «Ньюкасла» поддержал Хау на фоне 12-го места в АПЛ: «Эдди – наш тренер. Рассчитываю на отличный результат до конца сезона, поговорим о будущем, когда придет время»

Генеральный директор «Ньюкасла» Дэвид Хопкинсон сообщил, что клуб не планирует увольнять главного тренера Эдди Хоу в ближайшее время.

На данный момент команда находится на 12-м месте в таблице АПЛ, набрав 42 очка в 31 матче.

«Могу сказать только одно: поражение в дерби [от «Сандерленда», 1:2] было болезненным. Никто из нас не думает: «Ну, это всего лишь три очка, идем дальше».

Недавно я провел пару часов за обедом с Эдди, и мы обсудили множество вопросов.

Эдди – наш тренер. Я рассчитываю на отличный результат до конца сезона, и мы поговорим о будущем, когда придет время.

Сейчас мы сосредоточены на соревнованиях этого сезона», – сказал Дэвид Хопкинсон.

Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: BBC
logoЭдди Хау
logoНьюкасл
logoпремьер-лига Англия
