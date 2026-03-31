4

«Милан» купил второго бомбардира «Партизана» Костича за 3 млн евро

«Милан» объявил о трансфере Андрея Костича.

«Милан» подписал 19-летнего черногорского нападающего.

Итальянский клуб объявил о трансфере Андрея Костича из «Партизана». 1 июля футболист присоединится к молодежной команде «россонери». 

Ранее сообщалось, что миланцы заплатят 3 миллиона евро за игрока. 

На счету Костича 11 голов в 27 матчах текущего сезона чемпионата Сербии. Больше голов среди игроков «Партизана» забил только Йован Милошевич – 12. 

Подробную статистику форварда можно найти здесь

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: сайт «Милана»
logoсерия А Италия
logoвысшая лига Сербия
logoАндрей Костич
logoПартизан
logoМилан
трансферы
4 комментария
По дате
Лучшие
Актуальные
Интер вздрогнул))
Алло, еще вчера инфа была актуальна 🤣🤣🤣
Хорошо бы, чтоб реально талант, а не новый Лазетич.
Неплохо стрельнул в чемпе. Если честно ничего экстраординарного я не увидел, но за такой ценник риск минимален;)

Читайте новости футбола в любимой соцсети
