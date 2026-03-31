«Милан» купил второго бомбардира «Партизана» Костича за 3 млн евро
Итальянский клуб объявил о трансфере Андрея Костича из «Партизана». 1 июля футболист присоединится к молодежной команде «россонери».
Ранее сообщалось, что миланцы заплатят 3 миллиона евро за игрока.
На счету Костича 11 голов в 27 матчах текущего сезона чемпионата Сербии. Больше голов среди игроков «Партизана» забил только Йован Милошевич – 12.
Подробную статистику форварда можно найти здесь.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: сайт «Милана»
