Ринат Дасаев: «Пять вызванных в сборную вратарей – о многом говорит. Одного конкретно лучшего у нас нет. Может, Сафонов, но и он в нескольких играх запускал»
Бывший вратарь сборной СССР Ринат Дасаев высказался о вызове пятерых вратарей в сборную России.
В заявку команды Валерия Карпина на товарищеские матчи со сборными Никарагуа и Мали были включены Матвей Сафонов («ПСЖ»), Станислав Агкацев («Краснодар»), Денис Адамов («Зенит»), Антон Митрюшкин («Локомотив») и Максим Бориско («Балтика»).
«Пять вызванных в сборную вратарей – тоже о многом говорит.
Кафанов, наверное, будет выбирать из пятерки лучших, потому что одного конкретно лучшего у нас нет. Может, Сафонов, и то я видел несколько игр, когда он приезжал в сборную и запускал», – сказал Дасаев.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Sport24
1 комментарий
Тут и выбирать нечего.Сафонов и Агкацев очевидно два первых,а третьего можно любого до кучи
