Ринат Дасаев: одного конкретно лучшего вратаря у нас нет.

Бывший вратарь сборной СССР Ринат Дасаев высказался о вызове пятерых вратарей в сборную России.

В заявку команды Валерия Карпина на товарищеские матчи со сборными Никарагуа и Мали были включены Матвей Сафонов («ПСЖ»), Станислав Агкацев («Краснодар»), Денис Адамов («Зенит»), Антон Митрюшкин («Локомотив») и Максим Бориско («Балтика»).

«Пять вызванных в сборную вратарей – тоже о многом говорит.

Кафанов , наверное, будет выбирать из пятерки лучших, потому что одного конкретно лучшего у нас нет. Может, Сафонов , и то я видел несколько игр, когда он приезжал в сборную и запускал», – сказал Дасаев.