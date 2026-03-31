«Те же самые футболисты «Спартака» стали выглядеть сильнее. В атаке команда сильно добавила, стала креативнее». Ромащенко о работе Карседо

Мирослав Ромащенко высказался об игре «Спартака».

Бывший тренер сборной России Мирослав Ромащенко оценил игру «Спартака» под руководством Хуана Карседо .

«Игра «Спартака » в атаке изменилась с приходом Карседо – это было видно сразу, по первому матчу.

Видно и сейчас, практически во всех играх, за исключением матча с «Зенитом», где в атаке был особый тактический момент.

Изменилась атака «Спартака» за счет новых тактических требований, которые внедрил Карседо. Это то, чего не было ранее, и в атаке команда очень сильно добавила.

«Спартак» стал креативнее, и даже те же самые игроки стали выглядеть куда сильнее. Над обороной «Спартак» начал работать уже по прошествии нескольких матчей сезона.

Несколько матчей на ноль, более сбалансированная команда. Помогла и смена позиции определенных игроков. Например, Руслан Литвинов вернулся на свою позицию в матче с «Оренбургом».

Думаю, что сейчас для «Спартака» все выглядит достаточно ожидаемо – постепенно команда будет улучшаться во всех аспектах.

Сейчас основная задача Карседо – внедрить свои тактические мысли, как можно глубже познакомиться с возможностями игроков, постараться занять как можно более высокое место в таблице и зацепиться за Кубок», – сказал Мирослав Ромащенко.