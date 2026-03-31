Сергей Семак: «Зенит» стал менее зависим от Вендела с приходом Джона и прогрессом Педро. Есть варианты, при которых его можно заменить в центре»
Главный тренер «Зенита» Сергей Семак высказался об игре хавбека команды Вендела.
В этом сезоне бразилец провел 19 матчей в Мир РПЛ, забив 1 гол и сделав 2 передачи.
«Не я выделяю, он (Вендел) выделяется своей игрой и той пользой, которую приносит команде. Сейчас уже в меньшей степени.
С приходом Джона и прогрессом Педро мы стали менее зависимы от Вендела.
Есть варианты, при которых его можно заменить в центральной зоне», – сказал Сергей Семак.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: «РИА Новости»
19 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Новые воспитанники из Бразилии подросли. Только вот Джон-Джон - это АПЗ, а Педро вингер. Как они снимают зависимость команды от Вендела, который в форме выжигает весь центр поля - история умалчивает.
Этих может хоть считать и писать научили
Они не играют четко по своим позициям. Педро много отрабатывает назад и смещается в центральную зону. Джон Джон по сути не АПЗ, он тоже глубже играет. Ну не буду душнить: у Семака все играют хрен пойми где, кроме вратаря.
Главная тактика Семака в последние годы— не побеждать, а объяснять, почему не победили. Игра умерла, а он всё анатомирует один палец на её руке. Гений деградации.
Можно заменить Кукуяном
Кто из них больше упадёт в чужой штрафной, тот и лучший
когда Семак станет менее зависим от Бразильцев?
А если Вендел научится читать и прочитает это?
О чём неоднократно и говорили. Вся игра зенита держалась на Венделе. Если парень в настроении и в форме то и зенит выдавал матчи, если он скис, то и зенит никакущий. А сектантам святого Семака может наконец-то и дойдет, что дело не в гении.
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем