Сергей Семак: «Зенит» стал менее зависим от Вендела с приходом Джона и прогрессом Педро. Есть варианты, при которых его можно заменить в центре»

Сергей Семак: «Зенит» стал менее зависим от Вендела.

Главный тренер «Зенита » Сергей Семак высказался об игре хавбека команды Вендела.

В этом сезоне бразилец провел 19 матчей в Мир РПЛ , забив 1 гол и сделав 2 передачи.

«Не я выделяю, он (Вендел ) выделяется своей игрой и той пользой, которую приносит команде. Сейчас уже в меньшей степени.

С приходом Джона и прогрессом Педро мы стали менее зависимы от Вендела.

Есть варианты, при которых его можно заменить в центральной зоне», – сказал Сергей Семак .