Олег Кононов: «Спартак» всегда будет топ-клубом – независимо от того, на каком месте он находится»

Бывший главный тренер «Спартака» Олег Кононов ответил на вопрос о том, являются ли красно-белые топ-клубом. 

«Спартак» всегда будет топ-клубом. Независимо от того, на каком месте клуб находится. И я верю, что «Спартак» всегда будет бороться за самые высокие, призовые места в чемпионате.

Раньше «Спартак» добивался больших результатов. У многих же клуб ассоциируется не только с победами в чемпионате, но и играми в еврокубках. Со «Спартаком» связан стиль игры. Это очень важно. Спартаковский стиль, дух. Я на этом спартаковском стиле вырос, будучи игроком. А потом уже как тренер», – сказал возглавляющий «Торпедо» специалист. 

Кононов работал в «Спартаке» с ноября 2018 года по сентябрь 2019-го.

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Legalbet
Российский ТТХ с одним чемпионством за 25 лет.
Спартак топ клуб?)))) 5-6-е места удел этого топа.
Главный трофей Спартака последних лет — кубок страны по цитированию былых заслуг. И в этой номинации Спартак вне конкуренции. 🤣
ну да, есть же голые короли, пускай и Спартак будет топ-клубом.
Нет, т.к. один из главных критериев топ клуба это высокие места и трофеи.
Даже не интересно обсуждать эту глупость. Пусть Спартак - самый популярный, самый обсуждаемый, самый скандальный, но смысл выражения топ-клуб это все-таки совсем другое.
Ноттингем тоже топ клуб до сих пор после 2 кубков европейских чемпионов?)
Приходите креатором в Сирену – воплощать гениальные идеи в лучших спецпроектах!
