Олег Кононов: «Спартак» всегда будет топ-клубом – независимо от того, на каком месте он находится»

Олег Кононов: «Спартак» всегда будет топ-клубом.

Бывший главный тренер «Спартака » Олег Кононов ответил на вопрос о том, являются ли красно-белые топ-клубом.

«Спартак» всегда будет топ-клубом. Независимо от того, на каком месте клуб находится. И я верю, что «Спартак» всегда будет бороться за самые высокие, призовые места в чемпионате.

Раньше «Спартак» добивался больших результатов. У многих же клуб ассоциируется не только с победами в чемпионате, но и играми в еврокубках. Со «Спартаком» связан стиль игры. Это очень важно. Спартаковский стиль, дух. Я на этом спартаковском стиле вырос, будучи игроком. А потом уже как тренер», – сказал возглавляющий «Торпедо » специалист.

Кононов работал в «Спартаке» с ноября 2018 года по сентябрь 2019-го.