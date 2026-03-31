Гаджи Гаджиев: Ельцин дал России войну, они с Горбачевым – два сапога пара.

Почетный президент махачкалинского «Динамо» Гаджи Гаджиев высказался о своем отношении к Борису Ельцину.

– Какое у вас отношение к Ельцину? Есть мнение, что он дал свободу.

– Свободу, ха-ха. Ельцин дал нашей стране ту войну, которую мы получили (вероятно, имеется в виду Первая чеченская война – Спортс’’). Они с Горбачевым – два сапога пара. Они воевали между собой. Ельцин ради власти готов был развалить Советский Союз, но он даже не понимал, куда придет страна.

Азиатские республики в первое время после распада не понимали, что им делать. А он дал им свободу. Если вы хотите дать им свободу, то надо расставить все по точкам, – сказал Гаджиев.

Гаджи Гаджиев: «Горбачев предал страну, развалил. Делал все ради аплодисментов Запада, который всегда был врагом. Не ты ставил Берлинскую стену – не тебе сносить. Ельцин дополнил его действия»

Гаджиев про СССР: «В 50-60-е в Москве черная, красная икра была по небольшим ценам, сейчас так? В горбачевское безобразие не стало порядка, товаров – искусственный дефицит, чтобы обогатиться»