  • Гаджиев о Ельцине: «Он дал нашей стране ту войну, которую мы получили. Ради власти готов был развалить СССР, но даже не понимал, куда придет страна. Они с Горбачевым – два сапога пара»
Гаджиев о Ельцине: «Он дал нашей стране ту войну, которую мы получили. Ради власти готов был развалить СССР, но даже не понимал, куда придет страна. Они с Горбачевым – два сапога пара»

Гаджи Гаджиев: Ельцин дал России войну, они с Горбачевым – два сапога пара.

Почетный президент махачкалинского «Динамо» Гаджи Гаджиев высказался о своем отношении к Борису Ельцину. 

– Какое у вас отношение к Ельцину? Есть мнение, что он дал свободу.

– Свободу, ха-ха. Ельцин дал нашей стране ту войну, которую мы получили (вероятно, имеется в виду Первая чеченская война – Спортс’’). Они с Горбачевым – два сапога пара. Они воевали между собой. Ельцин ради власти готов был развалить Советский Союз, но он даже не понимал, куда придет страна.

Азиатские республики в первое время после распада не понимали, что им делать. А он дал им свободу. Если вы хотите дать им свободу, то надо расставить все по точкам, – сказал Гаджиев.

Гаджи Гаджиев: «Горбачев предал страну, развалил. Делал все ради аплодисментов Запада, который всегда был врагом. Не ты ставил Берлинскую стену – не тебе сносить. Ельцин дополнил его действия»

Гаджиев про СССР: «В 50-60-е в Москве черная, красная икра была по небольшим ценам, сейчас так? В горбачевское безобразие не стало порядка, товаров – искусственный дефицит, чтобы обогатиться»

Это какая-то прослушка на кухне у Гаджиева стоит или что? Зачем столько мусора в ленте?
Это какая-то прослушка на кухне у Гаджиева стоит или что? Зачем столько мусора в ленте?
Ещё триста лет все неудачи можно свалить на Ельцина
Это какая-то прослушка на кухне у Гаджиева стоит или что? Зачем столько мусора в ленте?
По ходу у него в руках была бумажка с написанным текстом, а у его яиц медленно раскачивалась рука фсбэшника с большими ножницами …
А еще Горбачев с Ельцыным клятые такие белые списки интурнета придумали первые, и утильсбор подняли, да да!!!
Нынешние народоизбранники бессонные ночи, не покладая рук, сутками напролёт ищут, что ещё запретить и повысить из того, что этот поганец Горбачев наворотил, исправляют ошибки прошлого и пытаются вернуть всем щасце!!!
А еще Горбачев с Ельцыным клятые такие белые списки интурнета придумали первые, и утильсбор подняли, да да!!! Нынешние народоизбранники бессонные ночи, не покладая рук, сутками напролёт ищут, что ещё запретить и повысить из того, что этот поганец Горбачев наворотил, исправляют ошибки прошлого и пытаются вернуть всем щасце!!!
Если после них предатели во власти, это же не обеляет Горбачева и Ельцина.
Если после них предатели во власти, это же не обеляет Горбачева и Ельцина.
Алкоколик Ельцин ныне посмертно стал отцом русской демократии
А их наследник сейчас в Кремле - не ведет к разрушению страны прямым курсом, точно нет? Я к тому, что раз уж сказал А и Б, то и про В надо тоже сказать. История-то продолжается. И это далеко не радужная история. Таких как Илья Ремесло (даром что бывший кремлевский пропагандист) по пальцам одной руки пересчитать, а таких как Гаджиев хватает, ругать Ельцина с Горбачевым, пусть и совершенно заслуженно, это не бином Ньютона.
А их наследник сейчас в Кремле - не ведет к разрушению страны прямым курсом, точно нет? Я к тому, что раз уж сказал А и Б, то и про В надо тоже сказать. История-то продолжается. И это далеко не радужная история. Таких как Илья Ремесло (даром что бывший кремлевский пропагандист) по пальцам одной руки пересчитать, а таких как Гаджиев хватает, ругать Ельцина с Горбачевым, пусть и совершенно заслуженно, это не бином Ньютона.
Комментарий скрыт
Комментарий скрыт
"Мы вас никому грабить не дадим-сами будем") "Бандитский Петербург"
Да что ты такое несёшь?! (с)
Да что ты такое несёшь?! (с)
Все верно он говорит
Да что ты такое несёшь?! (с)
Он правильно говорит
Вся эта песня про развал страны - в пользу бедных. Россия есть Россия, не развалилась даже в 90-е, поэтому всё это просто пропаганда для оправдания воблы. А СССР изначально был сборником разных стран, часть которых, фактически, оккупировали. То, что произошло в 90-х было очень логичным, а попытка что-то там опять собрать силой - путь вникуда. Вместо того, чтобы мягкой силой, высоким уровнем жизни/технологий, туризмом и тд привлекать соседей в сотрудничество, Россия пугает всех вокруг "защитой интересов русскоязычных", "отключимгаз", Онищенко, Орешниками и тд.
Самое печальное, что были позитивные тренды, и несмотря на агрессивную внешнюю политику Россия встраивалась в мир и экономически, и культурно, и технологически, но амбиции очередного совкового выкидыша это заруинили, и теперь хз когда снова будет что-то позитивное.
Ладно с такими дедами всё понятно, там уже возраст, им там жить осталось всего ничего, но когда молодежь так же мыслит и любит совок, вот тогда страшно становится
Ладно с такими дедами всё понятно, там уже возраст, им там жить осталось всего ничего, но когда молодежь так же мыслит и любит совок, вот тогда страшно становится
А почему его не любить? Я вырос в СССР и помню хлеб по двадцать копеек и на рубль можно было до отвала в столовой наесться!!
А почему его не любить? Я вырос в СССР и помню хлеб по двадцать копеек и на рубль можно было до отвала в столовой наесться!!
Хлебом наесться?🗿До отвала?Па двацыть капеик?Ни дай бог такую жизнь!
Зашёл на политический сайт,а тут новости про спорт...
У него и при Хрущёве что то не так было, и в поздний совок, а когда хорошо то было? Когда стоял и всё позволено было больше чем другим?
Верните деду СССР или его в СССР
Я на секундочку представил, насколько гневные посты будут лет через 30 в отношении нынешнего правителя…ой, чёт меня понесло
