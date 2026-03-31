Гаджиев о Ельцине: «Он дал нашей стране ту войну, которую мы получили. Ради власти готов был развалить СССР, но даже не понимал, куда придет страна. Они с Горбачевым – два сапога пара»
Почетный президент махачкалинского «Динамо» Гаджи Гаджиев высказался о своем отношении к Борису Ельцину.
– Какое у вас отношение к Ельцину? Есть мнение, что он дал свободу.
– Свободу, ха-ха. Ельцин дал нашей стране ту войну, которую мы получили (вероятно, имеется в виду Первая чеченская война – Спортс’’). Они с Горбачевым – два сапога пара. Они воевали между собой. Ельцин ради власти готов был развалить Советский Союз, но он даже не понимал, куда придет страна.
Азиатские республики в первое время после распада не понимали, что им делать. А он дал им свободу. Если вы хотите дать им свободу, то надо расставить все по точкам, – сказал Гаджиев.
Нынешние народоизбранники бессонные ночи, не покладая рук, сутками напролёт ищут, что ещё запретить и повысить из того, что этот поганец Горбачев наворотил, исправляют ошибки прошлого и пытаются вернуть всем щасце!!!
Самое печальное, что были позитивные тренды, и несмотря на агрессивную внешнюю политику Россия встраивалась в мир и экономически, и культурно, и технологически, но амбиции очередного совкового выкидыша это заруинили, и теперь хз когда снова будет что-то позитивное.