Бевеев считает «Балтику» народной командой: «Она нравится многим, люди из регионов наблюдают за нашей игрой. Она точно вызывает интерес у нейтрального зрителя»
Мингиян Бевеев считает «Балтику» народной командой.
Мингиян Бевеев рассказал, считает ли он «Балтику» народной командой.
– «Балтика» – народная команда?
– Сейчас – да. «Балтика» нравится многим, и уверен, что люди из регионов наблюдают за нашей игрой. Она точно вызывает интерес у нейтрального зрителя.
– Сейчас «Балтика» выше «Спартака» в таблице. Получается, вы круче?
– Не хотел бы рассуждать в такой категории. Да, сейчас по таблице мы выше, но «Спартак» – клуб с огромной историей, это надо уважать.
– Хорошо, кто сильнее по игре – «Балтика» или «Спартак»?
– Этот сезон и наша игра говорят все сами за себя. Думаю, мои слова будут здесь излишними, – сказал защитник «Балтики».
ВАР сделал футбол лучше?8511 голосов
Да
Нет
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: «РБ Спорт»
16 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем
Внесла в нашу прифронтовую жизнь немного разнообразия, красок добавила, со смешным тренером, который не лежал и не сидел пока что только на верхней поверхности табло стадиона.
То мяч пинает, то нас посылает, то всех посылает, то с судьями в рукопашную, то с коллегами на ринге, то к Богу обращается, то к Сатане ...
А команда играет, это верно.
Такая карнавальная команда.
Она мне напоминает ярчайший ростовский СКА 70-х, 80 - х годов.
Но тренеры там вели себя более академично, максимум краснели от нервов....