Бевеев считает «Балтику» народной командой: «Она нравится многим, люди из регионов наблюдают за нашей игрой. Она точно вызывает интерес у нейтрального зрителя»

Мингиян Бевеев рассказал, считает ли он «Балтику» народной командой.

– «Балтика» – народная команда?

– Сейчас – да. «Балтика» нравится многим, и уверен, что люди из регионов наблюдают за нашей игрой. Она точно вызывает интерес у нейтрального зрителя.

– Сейчас «Балтика» выше «Спартака» в таблице. Получается, вы круче?

– Не хотел бы рассуждать в такой категории. Да, сейчас по таблице мы выше, но «Спартак» – клуб с огромной историей, это надо уважать.

– Хорошо, кто сильнее по игре – «Балтика» или «Спартак»?

– Этот сезон и наша игра говорят все сами за себя. Думаю, мои слова будут здесь излишними, – сказал защитник «Балтики».