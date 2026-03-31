16

Бевеев считает «Балтику» народной командой: «Она нравится многим, люди из регионов наблюдают за нашей игрой. Она точно вызывает интерес у нейтрального зрителя»

– «Балтика» – народная команда?

– Сейчас – да. «Балтика» нравится многим, и уверен, что люди из регионов наблюдают за нашей игрой. Она точно вызывает интерес у нейтрального зрителя.

– Сейчас «Балтика» выше «Спартака» в таблице. Получается, вы круче?

– Не хотел бы рассуждать в такой категории. Да, сейчас по таблице мы выше, но «Спартак» – клуб с огромной историей, это надо уважать.

– Хорошо, кто сильнее по игре – «Балтика» или «Спартак»?

– Этот сезон и наша игра говорят все сами за себя. Думаю, мои слова будут здесь излишними, – сказал защитник «Балтики».

ВАР сделал футбол лучше?8511 голосов
ДаДжанни Инфантино
НетМишель Платини
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: «РБ Спорт»
Слишком много гонора у вас. Начиная с безумного тренера
Ну не знаю, если Балтика не играет с топом, то смотреть точно не буду. Чаще всего нейтральный болельщик любит смотреть на открытый, атакующий футбол, а Балтика точне не об этом
Если не обращать внимание на выходки тренера, то команда хорошая
Ответ Рубин2003
На фоне быдло-хама Валеры тренер Балтики - ангелочек.
Ответ Рубин2003
Этот тренер-звездун после того конфликта даже не уподрбился признать свою вину. И наглым образом "провокатором" назвал армейца, толкнувшего его
Отличная команда.
Внесла в нашу прифронтовую жизнь немного разнообразия, красок добавила, со смешным тренером, который не лежал и не сидел пока что только на верхней поверхности табло стадиона.
То мяч пинает, то нас посылает, то всех посылает, то с судьями в рукопашную, то с коллегами на ринге, то к Богу обращается, то к Сатане ...
А команда играет, это верно.
Такая карнавальная команда.
Она мне напоминает ярчайший ростовский СКА 70-х, 80 - х годов.
Но тренеры там вели себя более академично, максимум краснели от нервов....
...... она точно вызывает интерес у нейтрального зрителя. У скольких? Болельщики других команд идут на стадион с единственной мыслью:- "Что бы наши натянули сегодня гостей!"
Всем пофиг на игру Балтики и на неё в целом. на неё обращают внимание только в контексте борьбы аутсайдера с топ-клубами, за таких аутсайдеров всегда болеет нейтральный зритель, да и большинство зрителей в целом, ведь они тупо желают потерь очков у их конкурентов, да и унижение не помешает - чтобы выскочка их обошел
Ответ Slowpoke7
С какими такими топ-клубами Балтика борется? Разве только с ЦСКА. От Краснодара и Зенита уже прилично отстала, да и не боролась она с ними. А остальные конкуренты Балтики на место в тройке-пятерке уже давно никакие не топ-клубы.
