Кирилл Глебов: «Молодое поколение уделяет больше времени восстановлению, дополнительным тренировкам. Раньше этого было меньше. Но в сборной сохраняется уважение к старшим»

Кирилл Глебов: молодое поколение более профессиональное, чем старшее.

Полузащитник ЦСКА и сборной России Кирилл Глебов

– Возрастные игроки говорят, что поколение изменилось. Что молодые футболисты стали другими, не уважают их, спорят.

– Наверное, они имели ввиду, что молодое поколение стало более профессиональным. Но в команде сохраняется уважение к старшим. Например, к Баринову или Головину я отношусь с большим уважением. Просто сейчас мы уделяем больше времени профессиональным делам – восстановлению, дополнительным тренировкам. Раньше этого было меньше.

– Если Баринов будет тебе что-то говорить, ты прислушаешься или поспоришь?

– До этого ситуации не доходили. Он лидер, авторитет. Будет неправильно что-либо говорить ему, – сказал Глебов.