Кирилл Глебов: «Молодое поколение уделяет больше времени восстановлению, дополнительным тренировкам. Раньше этого было меньше. Но в сборной сохраняется уважение к старшим»
Полузащитник ЦСКА и сборной России Кирилл Глебов
– Возрастные игроки говорят, что поколение изменилось. Что молодые футболисты стали другими, не уважают их, спорят.
– Наверное, они имели ввиду, что молодое поколение стало более профессиональным. Но в команде сохраняется уважение к старшим. Например, к Баринову или Головину я отношусь с большим уважением. Просто сейчас мы уделяем больше времени профессиональным делам – восстановлению, дополнительным тренировкам. Раньше этого было меньше.
– Если Баринов будет тебе что-то говорить, ты прислушаешься или поспоришь?
– До этого ситуации не доходили. Он лидер, авторитет. Будет неправильно что-либо говорить ему, – сказал Глебов.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: «Спорт-Экспресс»
Раньше пили и курили и в футбол играть умели,а сейчас играть ни хрена не играете,только восстанавливаетесь непонятно от чего...
