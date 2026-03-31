Дмитрий Васильев: «Пиво на стадионах – это пропаганда алкоголизма. Браво, Минздрав! Есть места для тех, кто хочет залиться горячительными напитками – пусть туда идут»

Дмитрий Васильев: пиво на стадионах – это пропаганда алкоголизма.

Двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев поддержал отрицательное решение по возвращению пива на стадионы.

Первый заместитель председателя комитета по физической культуре и спорту Госдумы Дмитрий Свищев ранее заявил: «Наше министерство здравоохранения заблокировало принятие этого закона» .

«Браво, Минздрав! Надеюсь, что и мои аргументы тоже были услышаны.

Стадион – это не то место, где нужно распространять алкоголь. Для тех, кто хочет залиться горячительными напитками, есть отдельные места – вот пусть туда идут. А пиво на стадионах – это пропаганда алкоголизма.

Спортивные объекты, соревнования, спортсмены ассоциируются со здоровьем, здоровым образом жизни, поэтому на аренах неуместно пропагандировать алкоголь.

Тем более спортивные объекты посещает огромное количество детей», – заявил Дмитрий Васильев.