  • Дмитрий Васильев: «Пиво на стадионах – это пропаганда алкоголизма. Браво, Минздрав! Есть места для тех, кто хочет залиться горячительными напитками – пусть туда идут»
20

Дмитрий Васильев: «Пиво на стадионах – это пропаганда алкоголизма. Браво, Минздрав! Есть места для тех, кто хочет залиться горячительными напитками – пусть туда идут»

Двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев поддержал отрицательное решение по возвращению пива на стадионы.

Первый заместитель председателя комитета по физической культуре и спорту Госдумы Дмитрий Свищев ранее заявил: «Наше министерство здравоохранения заблокировало принятие этого закона».

«Браво, Минздрав! Надеюсь, что и мои аргументы тоже были услышаны.

Стадион – это не то место, где нужно распространять алкоголь. Для тех, кто хочет залиться горячительными напитками, есть отдельные места – вот пусть туда идут. А пиво на стадионах – это пропаганда алкоголизма.

Спортивные объекты, соревнования, спортсмены ассоциируются со здоровьем, здоровым образом жизни, поэтому на аренах неуместно пропагандировать алкоголь.

Тем более спортивные объекты посещает огромное количество детей», – заявил Дмитрий Васильев.

ВАР сделал футбол лучше?7892 голоса
ДаДжанни Инфантино
НетМишель Платини
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: «ВсеПроСпорт»
Это он про избранных в вип ложал? те же самые чинуши в том числе с минздрава там и заливаются
хотя бы их не видно и не мешают смотреть футбол, как пьяницы, которые потом орут и в драки лезут
помнится в ярославле пьяная баба из вип ложи вывалилась на людей, так что не надо думать что вас это не коснется
"посещает огромное количество детей"...
.
Чё там по рекламе лудомании из каждого утюга, что даже матчи их конторами называют, норм детишек выращивают, или это другое?)
Для тех, кто хочет заняться спортом - есть отдельные места, вот пусть туда и идут. А стадион - место, куда люди приходят увидеть зрелище и отдохнуть.
В этом первонаже сомнений не было
Согласен) стадион это место общественное, куда ходят и дети, и пьяное быдло ещё и с алкоголем, орут матюкаются.. на улице значит нельзя, а на стадионе можно? Двойные стандарты.. реально хочется напиться идите в бар
ну пиво это не такая уж и пропаганда алкоголя,вот если трехлитровую банку самогона на стадион притащить,то это другое дело))
Врачи уже махнули на него рукой...
Депутаты в Госдуме – это пропаганда идиотизма
отдельные места эти вип ложа. все туда )
Все верно сказал
