Дмитрий Васильев: «Пиво на стадионах – это пропаганда алкоголизма. Браво, Минздрав! Есть места для тех, кто хочет залиться горячительными напитками – пусть туда идут»
Двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев поддержал отрицательное решение по возвращению пива на стадионы.
Первый заместитель председателя комитета по физической культуре и спорту Госдумы Дмитрий Свищев ранее заявил: «Наше министерство здравоохранения заблокировало принятие этого закона».
«Браво, Минздрав! Надеюсь, что и мои аргументы тоже были услышаны.
Стадион – это не то место, где нужно распространять алкоголь. Для тех, кто хочет залиться горячительными напитками, есть отдельные места – вот пусть туда идут. А пиво на стадионах – это пропаганда алкоголизма.
Спортивные объекты, соревнования, спортсмены ассоциируются со здоровьем, здоровым образом жизни, поэтому на аренах неуместно пропагандировать алкоголь.
Тем более спортивные объекты посещает огромное количество детей», – заявил Дмитрий Васильев.
Это он про избранных в вип ложал? те же самые чинуши в том числе с минздрава там и заливаются
Чё там по рекламе лудомании из каждого утюга, что даже матчи их конторами называют, норм детишек выращивают, или это другое?)