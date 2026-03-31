Леонид Слуцкий: «В бессистемной РПЛ Талалаев с суперсистемной «Балтикой» бьет любой класс. Калининградцы были на голову сильнее «Зенита» в организации»

Леонид Слуцкий: Талалаев с суперсистемной «Балтикой» бьет любой класс.

Главный тренер «Шанхай Шэньхуа » Леонид Слуцкий оценил игру «Балтики» в текущем сезоне Мир РПЛ.

– «Балтика» не может стать хуже. В бессистемном чемпионате России системный Талалаев с суперсистемной «Балтикой» бьет любой класс.

Когда я смотрел матч «Зенит » – «Балтика», я не увидел разницы в классе, а в организации «Балтика» была на голову сильнее. У Талалаева был тот же стиль, например, в «Ахмате », но тогда уровень чемпионата не позволял игроками перекрыть уровень игры. Когда мы играли с «Рубином» против «Ахмата», я понимал, что фрагменты решит условный Хвича. У «Зенита» игроки не могут нивелировать разницу, поэтому преимущество у «Балтики».

– Если Талалаев останется в «Балтике», в следующем сезоне они тоже будут в восьмерке?

– Сложный момент. Он очень требовательный тренер, который выжимает максимум. Насколько выжата тряпка: уже полностью или еще можно два раза крутануть? У него высокий уровень требований, у него высокий уровень доминации внутри. На каком-то этапе игроки готовы это все выполнять, особенно если получается. Но какой запас прочности?

Но я точно могу сказать: если Талалаев останется, «Балтика » не провалится, – сказал Слуцкий в шоу «Это футбол, брат!».