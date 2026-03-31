Директор «Балтики» о борьбе с «Зенитом» и «Спартаком»: «Если берем один сезон, то доказываем, что это возможно. Если представить перспективу, то бороться с этим составом будет сложно»
Спортивный директор «Балтики» Армен Маргарян ответил на вопрос о борьбе с «Зенитом» и «Спартаком».
На данный момент команда тренера Андрея Талалаева находится на 4-м месте в таблице Мир РПЛ, набрав 42 очка в 22 матчах.
«Локально, да, «Балтика» может бороться с такими командами. Условно, если мы берем один сезон, то мы доказываем, что это возможно.
Но если представить более долгую перспективу, например, пять сезонов, то бороться каждый год с этим составом будет сложно. То есть ответ отрицательный.
Но если команда будет усиливаться, а конкуренты по каким-то причинам будут работать плохо, то наши шансы будут возрастать», – сказал Армен Маргарян.
ВАР сделал футбол лучше?7809 голосов
Да
Нет
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: «РИА Новости»
4 комментария
По дате
Лучшие
Актуальные
Саня Маргарин
хоть один адекватный в этом клубе
