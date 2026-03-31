Директор «Балтики» о борьбе с «Зенитом» и «Спартаком»: «Если берем один сезон, то доказываем, что это возможно. Если представить перспективу, то бороться с этим составом будет сложно»

Армен Маргарян: «Балтика» может бороться с «Зенитом» и «Спартаком».

Спортивный директор «Балтики» Армен Маргарян ответил на вопрос о борьбе с «Зенитом » и «Спартаком ».

На данный момент команда тренера Андрея Талалаева находится на 4-м месте в таблице Мир РПЛ , набрав 42 очка в 22 матчах.

«Локально, да, «Балтика » может бороться с такими командами. Условно, если мы берем один сезон, то мы доказываем, что это возможно.

Но если представить более долгую перспективу, например, пять сезонов, то бороться каждый год с этим составом будет сложно. То есть ответ отрицательный.

Но если команда будет усиливаться, а конкуренты по каким-то причинам будут работать плохо, то наши шансы будут возрастать», – сказал Армен Маргарян .