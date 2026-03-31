  Иеромонах Макарий о пиве на стадионах: «Там обстановка содействует злоупотреблению. Ограничение этого дела всегда будет приветствоваться»
9

Иеромонах Макарий о пиве на стадионах: «Там обстановка содействует злоупотреблению. Ограничение этого дела всегда будет приветствоваться»

Священник поддержал запрет на продажу пива на стадионах.

Иеромонах РПЦ Макарий (Маркиш), клирик Иваново-Вознесенской епархии, прокомментировал решение не возобновлять продажу пива на стадионах.

Ранее первый заместитель председателя комитета по физической культуре и спорту Госдумы Дмитрий Свищев заявил, что закон о возвращении пива на стадионы заблокирован Минздравом.

«На стадионе люди в возбужденном состоянии находятся. Одно дело, я к вам в гости приду, там мы по рюмочке выпьем. Никто нас не будет тут ограничивать. А на стадионе, скорее всего, именно обстановка содействует злоупотреблению. Ограничение этого дела будет всегда приветствоваться», – сказал священнослужитель. 

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: ТАСС
алкоголь и спорт
премьер-лига Россия
религия
ТАСС
9 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Нейроманах Феофан так бы с нами не поступил
Там ещё футболисты сквернословят и тренеры бывает неподобающе себя ведут.
Ну они нашли, что у священника спрашивать... На какой ответ вообще надеялись?
Лучше раздавать бесплатно, а лучше за деньги, церковное вино.
С молекулами опиума.
Почём нынче опиум для народа?
В випках, где подают не только пиво, но и вискарик с коньяком, видимо сплошь импотенты сидят, их ничего не возбуждает, потому там можно.
«Иеромонах Макарий» хорошее название для лагера
Макарий "Лысковский" с ним бы поспорил.
