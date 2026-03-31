Иеромонах Макарий о пиве на стадионах: «Там обстановка содействует злоупотреблению. Ограничение этого дела всегда будет приветствоваться»
Священник поддержал запрет на продажу пива на стадионах.
Иеромонах РПЦ Макарий (Маркиш), клирик Иваново-Вознесенской епархии, прокомментировал решение не возобновлять продажу пива на стадионах.
Ранее первый заместитель председателя комитета по физической культуре и спорту Госдумы Дмитрий Свищев заявил, что закон о возвращении пива на стадионы заблокирован Минздравом.
«На стадионе люди в возбужденном состоянии находятся. Одно дело, я к вам в гости приду, там мы по рюмочке выпьем. Никто нас не будет тут ограничивать. А на стадионе, скорее всего, именно обстановка содействует злоупотреблению. Ограничение этого дела будет всегда приветствоваться», – сказал священнослужитель.
ВАР сделал футбол лучше?7865 голосов
Да
Нет
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: ТАСС
9 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем
С молекулами опиума.
Почём нынче опиум для народа?