Иеромонах Макарий о пиве на стадионах: «Там обстановка содействует злоупотреблению. Ограничение этого дела всегда будет приветствоваться»

Священник поддержал запрет на продажу пива на стадионах.

Иеромонах РПЦ Макарий (Маркиш), клирик Иваново-Вознесенской епархии, прокомментировал решение не возобновлять продажу пива на стадионах.

Ранее первый заместитель председателя комитета по физической культуре и спорту Госдумы Дмитрий Свищев заявил , что закон о возвращении пива на стадионы заблокирован Минздравом.

«На стадионе люди в возбужденном состоянии находятся. Одно дело, я к вам в гости приду, там мы по рюмочке выпьем. Никто нас не будет тут ограничивать. А на стадионе, скорее всего, именно обстановка содействует злоупотреблению. Ограничение этого дела будет всегда приветствоваться», – сказал священнослужитель.