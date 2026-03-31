  • Марк Кукурелья: «Отставка Марески повлияла на «Челси». Я бы такое решение не принял. «Арсенал» почти 7 лет работает с Артетой и мало что выиграл. Но доверие приносит плоды»
25

Марк Кукурелья: я бы не увольнял Энцо Мареску из «Челси».

Защитник «Челси» Марк Кукурелья высказался о восприятии увольнения Энцо Марески с поста главного тренера команды.

Лондонцы уволили итальянца в январе. Вместо него команду возглавил Лиэм Росеньор.

«С Энцо Мареской мы чувствовали себя более стабильно, потому что работали вместе 18 месяцев.

Если посмотреть на нашу первую предсезонку с ним, то были сомнения («Челси» выиграл всего один раз в шести товарищеских матча – Спортс’‘).

Для того, чтобы каждый игрок понимал, что нам нужно делать, необходим определенный процесс. В последние месяцы работы с Мареской мы играли почти на автомате. Если меняли систему, то знали, что нужно делать. Для этого нужно время.

Посмотрите на «Арсенал», который борется за каждый трофей. Они работают с Микелем Артетой почти семь лет и мало что выиграли. Но доверие к проекту приносит плоды.

Мы знали, чего Мареска хотел от нас. Победа на клубном чемпионате мира тоже помогла, это укрепляет связь в команде, во время празднования складываются прекрасные взаимоотношения. Когда тренер вселяет в тебя ​​уверенность и предоставляет возможность бороться за титулы, ты готов за него жизнь отдать.

Поэтому увольнение Марески сильно повлияло на нас. Клуб принял решение. Если бы спросили меня, то я бы такое решение не принял.

С такими изменениями лучше подождать до конца сезона. Это даст игрокам и новому тренеру время подготовиться, провести полноценную предсезонную подготовку», – сказал Марк Кукурелья.

Марк Кукурелья: «Челси» хочет подписывать молодежь, но для нас, желающих побеждать в больших турнирах, это вызывает чувство разочарования. Против «ПСЖ» не хватило опыта»

Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: The Athletic
сколько у Челси было тренеров в 21-м веке? штук 20? менять их, как перчатки, для них привычное дело. никто больше такой херней не занимается, даже у МЮ был десяток, не более.
ложь, с момента как ушел САФ в помойке манчестерской больше тренеров сменили чем в Челси
Да это безумие. Каждый матч Челси я смотрю с мыслью «зачем уволили Мареску?». Я, быть может, не слишком пристально слежу за синими, но при нем был четкий и понятный рисунок игры. Команда в большинстве матчей играла в визуально привлекательный футбол.

Есть старая поговорка: «терпение, мой друг, и твоя щетина превратится в золото». В Челси, такое ощущение, принцип диаметрально противоположный.
Время идет люди до сих пор не понимают, что Мареску увольнять никто не хотел (что и писали буквально все инсайдеры), он сам своими действиями провоцировал отставку.
Про визуально привлекательный стиль могут писать только те, кто смотрел 2 матча Челси Марески: с ПСЖ и Барселоной. Но про остальные 98% матчей с Лидсами, Сандерлендами, Брайтонами и т.д, где был максимально унылый ватокат без идей никто не вспоминает. Как же гениально, конечно, Мареска водил за нос Должунских, что они до сих пор чуть ли не молятся на столь посредственного тренера.
Ну вот уже второй с явной критикой. Сейчас все, кого можно считать топом в Челси, разбегутся
энцо и кукуха с первого года этого "проекта" и прекрасно видят изнутри, что это просто скам. один шаг вперед, два назад. на четвертый год этого цирка им предлагают поработать с росеньором. еще через пару лет начнут бомжей с улицы набирать в качестве тренеров
да, дать физруку из Лиги 1 контракт на 6.5 лет, как футболисту - это гениально, конечно.
щаз к лету уволит, и будет потом 6 лет еще зп платить 😁👍
Марк, видимо, нашел другую команду)
Рубит по факту)
Не часто от действующего игрока услышишь слова поддержки в адрес уволенного тренера с критикой текущего руководства
Потому что Мареску игроки любили и уважали как тренера (вопреки мнениям местных акерских, нарекших его итальянским Поттером), даже в тяжёлые периоды, а с чёрного Тудора только угорать приходится
Мареска же сам хотел уйти, и всё для этого делал
Увольнение удивило, но полоса поражений пугала не меньше.
Забавно читать акерских, на фоне высказываний игроков Челси, которые открыто сожалеют об увольнении Марески, понимая что с ним у Челси был шанс бороться за топовые трофеи, если закрыть несколько позиций качественными и готовыми футболистами. Игроки это понимают, но акерские нет. Игроки понимают что при Мареске у Челси был отличный билдап даже с посредственными защитниками, стабильным он быть не мог, потому что не хватало качества у исполнителей, но акерские этого не видят даже на фоне периода чёрного Тудора в Челси, у которого билдап с теми же игроками выглядит как у команды из подвала АПЛ
что делает с игроками пара месяцев работы с говнотренером
