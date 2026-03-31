Марк Кукурелья: «Отставка Марески повлияла на «Челси». Я бы такое решение не принял. «Арсенал» почти 7 лет работает с Артетой и мало что выиграл. Но доверие приносит плоды»
Защитник «Челси» Марк Кукурелья высказался о восприятии увольнения Энцо Марески с поста главного тренера команды.
Лондонцы уволили итальянца в январе. Вместо него команду возглавил Лиэм Росеньор.
«С Энцо Мареской мы чувствовали себя более стабильно, потому что работали вместе 18 месяцев.
Если посмотреть на нашу первую предсезонку с ним, то были сомнения («Челси» выиграл всего один раз в шести товарищеских матча – Спортс’‘).
Для того, чтобы каждый игрок понимал, что нам нужно делать, необходим определенный процесс. В последние месяцы работы с Мареской мы играли почти на автомате. Если меняли систему, то знали, что нужно делать. Для этого нужно время.
Посмотрите на «Арсенал», который борется за каждый трофей. Они работают с Микелем Артетой почти семь лет и мало что выиграли. Но доверие к проекту приносит плоды.
Мы знали, чего Мареска хотел от нас. Победа на клубном чемпионате мира тоже помогла, это укрепляет связь в команде, во время празднования складываются прекрасные взаимоотношения. Когда тренер вселяет в тебя уверенность и предоставляет возможность бороться за титулы, ты готов за него жизнь отдать.
Поэтому увольнение Марески сильно повлияло на нас. Клуб принял решение. Если бы спросили меня, то я бы такое решение не принял.
С такими изменениями лучше подождать до конца сезона. Это даст игрокам и новому тренеру время подготовиться, провести полноценную предсезонную подготовку», – сказал Марк Кукурелья.
Есть старая поговорка: «терпение, мой друг, и твоя щетина превратится в золото». В Челси, такое ощущение, принцип диаметрально противоположный.
щаз к лету уволит, и будет потом 6 лет еще зп платить 😁👍
Рубит по факту)