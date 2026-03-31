  Место Шевалье в сборной Франции на ЧМ-2026 может оказаться под вопросом. В штабе считают, что вратарю, не игравшему за «ПСЖ» с января, не хватает уверенности
Место Шевалье в сборной Франции на ЧМ-2026 может оказаться под вопросом. В штабе считают, что вратарю, не игравшему за «ПСЖ» с января, не хватает уверенности

Люка Шевалье рискует потерять место в сборной Франции в преддверии чемпионата мира.

Вратарь «ПСЖ» был вызван на товарищеские матчи против сборных Бразилии (2:1) и Колумбии (3:1). Объявляя состав, главный тренер национальной команды Дидье Дешам сообщил, что Шевалье будет третьим номером.

Как пишет L’Equipe, в тренерском штабе сборной Франции считают, что Шевалье не хватает уверенности, а его игра в воротах менее убедительна, чем в начале сезона. Ожидается, что на ЧМ-2026 точно будут вызваны Майк Меньян и Брис Самба, а место Шевалье в сборной может оказаться под вопросом, учитывая конкуренцию с другими игроками.

Французский голкипер не играл за «ПСЖ» с 23 января – в основном составе парижан выходил Матвей Сафонов.

ЧМ-2026 пройдет в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля.

ВАР сделал футбол лучше?7844 голоса
ДаДжанни Инфантино
НетМишель Платини
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: L’Equipe
Первым номером сб. Франции становится Мотьё Сафоньи из неизвестного французского клуба!
Ответ Nojevilka
Первым номером сб. Франции становится Мотьё Сафоньи из неизвестного французского клуба!
Матьё Сафонофф.
Был же у них армянин Джоркаефф)
Ответ Вrin
Матьё Сафонофф. Был же у них армянин Джоркаефф)
Да ещё и Юра
Сафонов просто ломает карьеру Шевалье
Шевалье только у Максименко может выиграть конкуренцию и то не факт из-за лимита.
Ответ Alibi_URAL
Шевалье только у Максименко может выиграть конкуренцию и то не факт из-за лимита.
Хахах, да как пить дать не выиграет, вратарь лимитная позиция
вспоминается, как в 98-м Юран своим голом в товарняке оставил дома еще одного кандидата на роль запасного вратаря на ЧМ. тогда это был Летизи
И здесь Сафонов будет первым номером!
Ну так у него ни в одной Вселенной нет шансов выиграть конкуренцию у Меньяна
Куда она делась , твоя уверенность после интервью ?))
С одной стороны третьим номером пойдет. С другой стороны есть вратари который больше заслужили за сезон быть в составе сборной.
Мьсё... Же не ма не спа сис жур...
Даже третьим номером в сборную на такой турнир необходимо брать вратаря, имеющего сейчас игровую практику
Дмитрий Васильев: «Пиво на стадионах – это пропаганда алкоголизма. Браво, Минздрав! Есть места для тех, кто хочет залиться горячительными напитками – пусть туда идут»
9 минут назад
Марк Кукурелья: «Отставка Марески повлияла на «Челси». Я бы такое решение не принял. «Арсенал» почти 7 лет работает с Артетой и мало что выиграл. Но доверие приносит плоды»
34 минуты назад
«Зенит» не оштрафовал Соболева за маску для снорклинга, заявил Семак: «Беседу провели, он все понимает. Эмоциональные всплески были и будут, не нужно раздувать скандалы»
48 минут назад
«Сафонов – безоговорочный номер один в «ПСЖ». Руководство не будет рассматривать предложения по Матвею». Журналист L’Equipe о голкипере
58 минут назад
Роберто Мартинес о Роналду: «Его образ мышления очень вдохновляет: Криштиану живет каждый день так, как будто он последний, и стремится к совершенству. Не знаю, когда он закончит карьеру»
сегодня, 08:41
Директор Никарагуа не назвал Россию сильнейшим соперником: «Гана и Коста-Рика – команды примерно того же уровня. Мы играли против Ирана и Уругвая»
сегодня, 08:27
Мусаев, Семак, Карседо, Гусев, Черчесов номинированы на приз лучшему тренеру марта в РПЛ
сегодня, 08:26
Товарищеский матч. Россия сыграет с Мали. Онлайн-трансляция начнется в 20:00
сегодня, 05:12
Марк Кукурелья: «Челси» хочет подписывать молодежь, но для нас, желающих побеждать в больших турнирах, это вызывает чувство разочарования. Против «ПСЖ» не хватило опыта»
сегодня, 08:17
Угадаете игроков АПЛ по их празднованию гола?
сегодня, 08:00Тесты и игры
Ко всем новостям
Последние новости
Кирилл Глебов: «Молодое поколение уделяет больше времени восстановлению, дополнительным тренировкам. Раньше этого было меньше. Но в сборной сохраняется уважение к старшим»
2 минуты назад
Леонид Слуцкий: «В бессистемной РПЛ Талалаев с суперсистемной «Балтикой» бьет любой класс. Калининградцы были на голову сильнее «Зенита» в организации»
9 минут назад
Директор «Балтики» о борьбе с «Зенитом» и «Спартаком»: «Если берем один сезон, то доказываем, что это возможно. Если представить перспективу, то бороться с этим составом будет сложно»
20 минут назад
Иеромонах Макарий о пиве на стадионах: «Там обстановка содействует злоупотреблению. Ограничение этого дела всегда будет приветствоваться»
27 минут назад
«Динамо» Махачкала перечислит на помощь пострадавшим от наводнения в Дагестане все средства от продажи билетов на матч с «Балтикой». Игроки и сотрудники пожертвуют часть зарплаты
59 минут назад
«Арсенал», «Тоттенхэм», «Дортмунд» и «Байер» интересуются Трезольди. Форвард «Брюгге» оценивается в 25-30 млн евро
сегодня, 08:39
Агент Тюкавина допустил, что форвард повторит рекорд Дзюбы по голам за сборную: «Это достижимо. Но как говорится: «Хочешь рассмешить Бога – расскажи ему о своих планах»
сегодня, 08:20
Ерохин об адаптации Джона Джона и Дурана в «Зените»: «Уже достаточно хорошо интегрировались и комфортно себя ощущают»
сегодня, 07:58
Головин о летнем отпуске: «Езжу на Алтай. Хожу в баню и отправляюсь в сплавы по рекам»
сегодня, 07:47
Аддо уволен с поста тренера Ганы после поражений от Германии и Австрии. Африканцы сыграют на ЧМ-2026 с Англией, Хорватией и Панамой
сегодня, 07:35
