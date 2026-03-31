Место Шевалье в сборной Франции на ЧМ-2026 может оказаться под вопросом. В штабе считают, что вратарю, не игравшему за «ПСЖ» с января, не хватает уверенности
Люка Шевалье рискует потерять место в сборной Франции в преддверии чемпионата мира.
Вратарь «ПСЖ» был вызван на товарищеские матчи против сборных Бразилии (2:1) и Колумбии (3:1). Объявляя состав, главный тренер национальной команды Дидье Дешам сообщил, что Шевалье будет третьим номером.
Как пишет L’Equipe, в тренерском штабе сборной Франции считают, что Шевалье не хватает уверенности, а его игра в воротах менее убедительна, чем в начале сезона. Ожидается, что на ЧМ-2026 точно будут вызваны Майк Меньян и Брис Самба, а место Шевалье в сборной может оказаться под вопросом, учитывая конкуренцию с другими игроками.
Французский голкипер не играл за «ПСЖ» с 23 января – в основном составе парижан выходил Матвей Сафонов.
ЧМ-2026 пройдет в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля.
