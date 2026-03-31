«Зенит» не оштрафовал Соболева за маску для снорклинга, заявил Семак: «Беседу провели, он все понимает. Эмоциональные всплески были и будут, не нужно раздувать скандалы»
Главный тренер «Зенита» Сергей Семак рассказал, что Александр Соболев не был оштрафован за празднование гола в матче со «Спартаком».
Петербургская команда обыграла красно-белых (2:0) в 21-м туре Мир РПЛ.
Соболев реализовал пенальти и отпраздновал гол в маске для снорклинга – ранее московский клуб использовал плавательную маску с изображением Александра на коробке в своем предматчевом ролике.
«Сашу не оштрафовали, но беседу с ним провели. Да он и сам все прекрасно понимает.
Футбол – это люди и их эмоции. Не нужно раздувать скандалы из-за каких-то высказываний и даже поступков.
Эмоциональные всплески были и будут, от них никуда не деться. Все вопросы, которые периодически возникают, решаем и двигаемся дальше», – сказал Семак.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: «РИА Новости»
Эмоциональный всплеск? Он же маску подготовил, то есть всё заранее продумал. Это как бы даже отягчающее обстоятельство))
Семак то ваш со стержнем
А Гусев то ваш - в шарфе
Ты это....товой...давай не безобразничай, а(с)
«Мало того, Соболева наградили ночью с хозяином». добавил Семак🤷♂️
Не оштрафовал, но наказал в ней выходить на тренировки.
