  • «Зенит» не оштрафовал Соболева за маску для снорклинга, заявил Семак: «Беседу провели, он все понимает. Эмоциональные всплески были и будут, не нужно раздувать скандалы»
15

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак рассказал, что Александр Соболев не был оштрафован за празднование гола в матче со «Спартаком».

Петербургская команда обыграла красно-белых (2:0) в 21-м туре Мир РПЛ.

Соболев реализовал пенальти и отпраздновал гол в маске для снорклинга – ранее московский клуб использовал плавательную маску с изображением Александра на коробке в своем предматчевом ролике.

«Сашу не оштрафовали, но беседу с ним провели. Да он и сам все прекрасно понимает.

Футбол – это люди и их эмоции. Не нужно раздувать скандалы из-за каких-то высказываний и даже поступков.

Эмоциональные всплески были и будут, от них никуда не деться. Все вопросы, которые периодически возникают, решаем и двигаемся дальше», – сказал Семак.

ВАР сделал футбол лучше?7880 голосов
ДаДжанни Инфантино
НетМишель Платини
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: «РИА Новости»
Эмоциональный всплеск? Он же маску подготовил, то есть всё заранее продумал. Это как бы даже отягчающее обстоятельство))
Семак то ваш со стержнем
Ответ WelcomeBackPURE
Семак то ваш со стержнем
А Гусев то ваш - в шарфе
Ты это....товой...давай не безобразничай, а(с)
«Мало того, Соболева наградили ночью с хозяином». добавил Семак🤷‍♂️
Не оштрафовал, но наказал в ней выходить на тренировки.
Материалы по теме
Семак о праздновании Соболева в маске для снорклинга: «Пусть он будет забивать и мы будем выигрывать. Александр заслуживает места в старте, но 1-го номера нет. Кто лучше, тот и будет играть»
14 марта, 15:44
Дмитрий Васильев: «Пиво на стадионах – это пропаганда алкоголизма. Браво, Минздрав! Есть места для тех, кто хочет залиться горячительными напитками – пусть туда идут»
Марк Кукурелья: «Отставка Марески повлияла на «Челси». Я бы такое решение не принял. «Арсенал» почти 7 лет работает с Артетой и мало что выиграл. Но доверие приносит плоды»
Место Шевалье в сборной Франции на ЧМ-2026 может оказаться под вопросом. В штабе считают, что вратарю, не игравшему за «ПСЖ» с января, не хватает уверенности
«Сафонов – безоговорочный номер один в «ПСЖ». Руководство не будет рассматривать предложения по Матвею». Журналист L’Equipe о голкипере
Роберто Мартинес о Роналду: «Его образ мышления очень вдохновляет: Криштиану живет каждый день так, как будто он последний, и стремится к совершенству. Не знаю, когда он закончит карьеру»
Директор Никарагуа не назвал Россию сильнейшим соперником: «Гана и Коста-Рика – команды примерно того же уровня. Мы играли против Ирана и Уругвая»
Мусаев, Семак, Карседо, Гусев, Черчесов номинированы на приз лучшему тренеру марта в РПЛ
Товарищеский матч. Россия сыграет с Мали. Онлайн-трансляция начнется в 20:00
Марк Кукурелья: «Челси» хочет подписывать молодежь, но для нас, желающих побеждать в больших турнирах, это вызывает чувство разочарования. Против «ПСЖ» не хватило опыта»
Угадаете игроков АПЛ по их празднованию гола?
Кирилл Глебов: «Молодое поколение уделяет больше времени восстановлению, дополнительным тренировкам. Раньше этого было меньше. Но в сборной сохраняется уважение к старшим»
Леонид Слуцкий: «В бессистемной РПЛ Талалаев с суперсистемной «Балтикой» бьет любой класс. Калининградцы были на голову сильнее «Зенита» в организации»
Директор «Балтики» о борьбе с «Зенитом» и «Спартаком»: «Если берем один сезон, то доказываем, что это возможно. Если представить перспективу, то бороться с этим составом будет сложно»
Иеромонах Макарий о пиве на стадионах: «Там обстановка содействует злоупотреблению. Ограничение этого дела всегда будет приветствоваться»
«Динамо» Махачкала перечислит на помощь пострадавшим от наводнения в Дагестане все средства от продажи билетов на матч с «Балтикой». Игроки и сотрудники пожертвуют часть зарплаты
«Арсенал», «Тоттенхэм», «Дортмунд» и «Байер» интересуются Трезольди. Форвард «Брюгге» оценивается в 25-30 млн евро
Агент Тюкавина допустил, что форвард повторит рекорд Дзюбы по голам за сборную: «Это достижимо. Но как говорится: «Хочешь рассмешить Бога – расскажи ему о своих планах»
Ерохин об адаптации Джона Джона и Дурана в «Зените»: «Уже достаточно хорошо интегрировались и комфортно себя ощущают»
Головин о летнем отпуске: «Езжу на Алтай. Хожу в баню и отправляюсь в сплавы по рекам»
Аддо уволен с поста тренера Ганы после поражений от Германии и Австрии. Африканцы сыграют на ЧМ-2026 с Англией, Хорватией и Панамой
