«Сафонов – безоговорочный номер один в «ПСЖ». Руководство не будет рассматривать предложения по Матвею». Журналист L’Equipe о голкипере
Журналист L’Equipe Жозе Барросо поделился мыслями об игре голкипера «ПСЖ» Матвея Сафонова.
«Сафонов сейчас безоговорочный номер один в «ПСЖ», поэтому трудно представить, что они его отпустят этим летом.
Даже если будет предложение от топ-клуба, они не продадут Матвея ни за какие деньги!
Насколько мне известно, руководство «ПСЖ» вообще не думает о том, чтобы рассматривать предложения по Сафонову. В клубе нам не раз говорили, что об этом на может быть и речи.
Что касается Шевалье, то вряд ли парижане смогут его продать за те же 50 миллионов, за которые его покупали. Люка почти не играет, а Сафонов полностью стал основным в Париже», – сказал Жозе Барросо.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Sport24
Матвей НашСлонов
Очевидно что до конца сезона Мотя намбер ван, а потом всё с листа.
Не знаю кто такой Шевалье, но Моте круто повезло что Донна свалил.
Матвей Буффонов - топарище. Схватил шанс на распутье после ухода ДжиДжи)
Рано ещё его безоговорочным первым номером называть, по сути даже одного целого сезона в этой роли не было. Пару игр проведёт слабо и уже на банке...
