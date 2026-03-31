«Сафонов – безоговорочный номер один в «ПСЖ». Руководство не будет рассматривать предложения по Матвею». Журналист L’Equipe о голкипере

Журналист L’Equipe: Сафонов – безоговорочный номер один в «ПСЖ».

Журналист L’Equipe Жозе Барросо поделился мыслями об игре голкипера «ПСЖ » Матвея Сафонова .

«Сафонов сейчас безоговорочный номер один в «ПСЖ», поэтому трудно представить, что они его отпустят этим летом.

Даже если будет предложение от топ-клуба, они не продадут Матвея ни за какие деньги!

Насколько мне известно, руководство «ПСЖ» вообще не думает о том, чтобы рассматривать предложения по Сафонову. В клубе нам не раз говорили, что об этом на может быть и речи.

Что касается Шевалье, то вряд ли парижане смогут его продать за те же 50 миллионов, за которые его покупали. Люка почти не играет, а Сафонов полностью стал основным в Париже», – сказал Жозе Барросо.