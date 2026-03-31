  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  «Сафонов – безоговорочный номер один в «ПСЖ». Руководство не будет рассматривать предложения по Матвею». Журналист L'Equipe о голкипере
15

Журналист L’Equipe Жозе Барросо поделился мыслями об игре голкипера «ПСЖ» Матвея Сафонова.

«Сафонов сейчас безоговорочный номер один в «ПСЖ», поэтому трудно представить, что они его отпустят этим летом.

Даже если будет предложение от топ-клуба, они не продадут Матвея ни за какие деньги!

Насколько мне известно, руководство «ПСЖ» вообще не думает о том, чтобы рассматривать предложения по Сафонову. В клубе нам не раз говорили, что об этом на может быть и речи.

Что касается Шевалье, то вряд ли парижане смогут его продать за те же 50 миллионов, за которые его покупали. Люка почти не играет, а Сафонов полностью стал основным в Париже», – сказал Жозе Барросо.

Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Sport24
logoМатвей Сафонов
logoПСЖ
logoпремьер-лига Россия
logoЛюка Шевалье
logoлига 1 Франция
15 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Матвей НашСлонов
Очевидно что до конца сезона Мотя намбер ван, а потом всё с листа.
Не знаю кто такой Шевалье, но Моте круто повезло что Донна свалил.
Матвей Буффонов - топарище. Схватил шанс на распутье после ухода ДжиДжи)
Рано ещё его безоговорочным первым номером называть, по сути даже одного целого сезона в этой роли не было. Пару игр проведёт слабо и уже на банке...
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Ко всем новостям
