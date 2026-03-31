«Динамо» Махачкала перечислит на помощь пострадавшим от наводнения в Дагестане все средства от продажи билетов на матч с «Балтикой». Игроки и сотрудники пожертвуют часть зарплаты

«Динамо» Махачкала поможет пострадавшим от наводнения в Дагестане.

В выходные сильные ливни привели к массовым подтоплениям в Дагестане, глава республики Сергей Меликов отметил, что объем осадков в некоторых районах побил многолетние рекорды. В Махачкале и 14 районах республики произошло массовое отключение электроснабжения. Без электричества остались 320 тысяч человек в 283 населенных пунктах. В ряде населенных пунктов отмечены перебои с водоснабжением и нарушение работы общественного транспорта. Сообщалось о не менее 20 пострадавших.

Клуб сообщил, что игроки и сотрудники переведут часть зарплаты в поддержку благотворительного сбора. Все средства, вырученные от продажи билетов на матч с «Балтикой» в 23-м туре Мир РПЛ , «Динамо» также перечислит в помощь пострадавшим.

Матч «Динамо» Махачкала – «Балтика » пройдет в Каспийске 5 апреля.