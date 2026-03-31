  • «Арсенал», «Тоттенхэм», «Дортмунд» и «Байер» интересуются Трезольди. Форвард «Брюгге» оценивается в 25-30 млн евро
Николо Трезольди интересен европейским клубам.

Несколько европейских клубов проявляют интерес к 21-летнему нападающему «Брюгге» Николо Трезольди.

За форвардом следят дортмундская «Боруссия» и «Байер».

«Арсенал» направил запрос по поводу футболиста, однако на этом этапе стороны не ведут переговоры. Кроме того, игрок находится в сфере интересов «Тоттенхэма». Интерес есть также от итальянских клубов.

Возможный трансфер Трезольди оценивается в 25-30 миллионов евро.

В этом сезоне Николо забил 13 голов и сделал 3 передачи в 30 матчах чемпионата Бельгии.

ВАР сделал футбол лучше?7294 голоса
ДаДжанни Инфантино
НетМишель Платини
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: твиттер журналиста Флориана Плеттенберга
