«Арсенал», «Тоттенхэм», «Дортмунд» и «Байер» интересуются Трезольди. Форвард «Брюгге» оценивается в 25-30 млн евро
Несколько европейских клубов проявляют интерес к 21-летнему нападающему «Брюгге» Николо Трезольди.
За форвардом следят дортмундская «Боруссия» и «Байер».
«Арсенал» направил запрос по поводу футболиста, однако на этом этапе стороны не ведут переговоры. Кроме того, игрок находится в сфере интересов «Тоттенхэма». Интерес есть также от итальянских клубов.
Возможный трансфер Трезольди оценивается в 25-30 миллионов евро.
В этом сезоне Николо забил 13 голов и сделал 3 передачи в 30 матчах чемпионата Бельгии.
ВАР сделал футбол лучше?7294 голоса
Да
Нет
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: твиттер журналиста Флориана Плеттенберга
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем