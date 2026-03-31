  • Роберто Мартинес о Роналду: «Его образ мышления очень вдохновляет: Криштиану живет каждый день так, как будто он последний, и стремится к совершенству. Не знаю, когда он закончит карьеру»
16

Роберто Мартинес: Роналду важен для сборной, его образ мышления вдохновляет.

Главный тренер сборной Португалии Роберто Мартинес ответил на вопрос о том, когда Криштиану Роналду завершит карьеру. 

«Мне сложно сказать. Я очень быстро понял, что в случае с Криштиану не стоит предсказывать будущее. У него выдающийся менталитет, он всегда стремится быть в лучшем состоянии на сегодняшний день. Если вы спросите его, он скажет то же самое. Он не строит планов.

Это правда, что у него травма мягких тканей. Вероятно, на следующей неделе он сможет начать подготовку к групповым тренировкам. Это не серьезная проблема.

Криштиану – наш капитан. Он оказал огромное влияние и сыграл важную роль. С ним мы выиграли Лигу наций. Его роль важна для нашей команды: он совершает последние движения в штрафной, представляет угрозу для ворот соперника и умеет завершать атаки. Его образ мышления очень вдохновляет. Он живет каждый день так, как будто он последний, и стремится к совершенству. Никогда не знаешь, когда наступит конец», – сказал Мартинес. 

ВАР сделал футбол лучше?7733 голоса
ДаДжанни Инфантино
НетМишель Платини
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: твиттер Бена Джейкобса
Никогда не закончит. В 60 лет будет выходить на поле на 5 минут в надежде стать ЧМ
Какой стыд и позор, буквально каждое интервью сборной Португалии превращается в облизывание Криштика
Ответ Dzhansug Bukiya
Какой стыд и позор, буквально каждое интервью сборной Португалии превращается в облизывание Криштика
Мартинес чётко понимает, кто его работодатель
Ответ Dzhansug Bukiya
Какой стыд и позор, буквально каждое интервью сборной Португалии превращается в облизывание Криштика
Ага, то ли дело Де Поди и прочие арги)) у которых жены даже говорят, что они их именем Месси называют))
Возможно пойдёт по стопам Ягра и будет играть до 78.
Рекорд Кадзуёси Миуры побьет и можно уходить.
