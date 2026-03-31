  • Директор Никарагуа не назвал Россию сильнейшим соперником: «Гана и Коста-Рика – команды примерно того же уровня. Мы играли против Ирана и Уругвая»
Директор Никарагуа не назвал Россию сильнейшим соперником: «Гана и Коста-Рика – команды примерно того же уровня. Мы играли против Ирана и Уругвая»

Директор Никарагуа: Россия – не самая сильная команда из тех, с кем мы встречались.

Спортивный директор сборной Никарагуа Хавьер Салинас оценил уровень сборной России.

27 марта команда тренера Валерия Карпина обыграла сборную Никарагуа (3:1) в BetBoom товарищеском матче.

– Россия – самый сильный соперник в вашей истории?

– Нет.

Мы играли против Ирана, который занимал 19-е место в рейтинге ФИФА, против Уругвая – 12-13-е.

Россия – топ-команда, но не самая сильная из тех, с кем мы встречались. Думаю, Гана и Коста-Рика – команды примерно того же уровня, – сказал Хавьер Салинас.

Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Metaratings
Это что не заплатили за прекрасные отзывы о сборной России? Или ему мало?
Директор Никарагуа. Так и запишем.
Ответ Edo Milanian
Директор Никарагуа. Так и запишем.
Никарагуа это вроде ООО
Мы их отмыли, очистили, а они нам фигвамы рисуют©
Тот сброд, что вышел в стартовом составе, не должен даже в расширенных списках быть, не то что в основе сборной. Но Карпину же "познакомиться" надо.
У нас тоже был директор, точнее полевой командир
Ответ Владислав Харламов
У нас тоже был директор, точнее полевой командир
У нас полевой командир, у них директор.
Спортивный директор сборной России оценил уровень сборной Никарагуа.
– Никарагуа – самый слабый соперник в вашей истории?
– Нет. Мы играли против Гренады, которая занимал 164-е место в рейтинге ФИФА, против Брунея – 188-189-е.
Сказал, директор после того как Россия перечислила доллары за матч, а до этого говорил, что мы на уровне элитных сборных
Почему до сих пор молчит главбух Никарагуа?
