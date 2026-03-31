Директор Никарагуа не назвал Россию сильнейшим соперником: «Гана и Коста-Рика – команды примерно того же уровня. Мы играли против Ирана и Уругвая»

Директор Никарагуа: Россия – не самая сильная команда из тех, с кем мы встречались.

Спортивный директор сборной Никарагуа Хавьер Салинас оценил уровень сборной России.

27 марта команда тренера Валерия Карпина обыграла сборную Никарагуа (3:1) в BetBoom товарищеском матче.

– Россия – самый сильный соперник в вашей истории?

– Нет.

Мы играли против Ирана, который занимал 19-е место в рейтинге ФИФА, против Уругвая – 12-13-е.

Россия – топ-команда, но не самая сильная из тех, с кем мы встречались. Думаю, Гана и Коста-Рика – команды примерно того же уровня, – сказал Хавьер Салинас.