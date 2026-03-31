Директор Никарагуа не назвал Россию сильнейшим соперником: «Гана и Коста-Рика – команды примерно того же уровня. Мы играли против Ирана и Уругвая»
Спортивный директор сборной Никарагуа Хавьер Салинас оценил уровень сборной России.
27 марта команда тренера Валерия Карпина обыграла сборную Никарагуа (3:1) в BetBoom товарищеском матче.
– Россия – самый сильный соперник в вашей истории?
– Нет.
Мы играли против Ирана, который занимал 19-е место в рейтинге ФИФА, против Уругвая – 12-13-е.
Россия – топ-команда, но не самая сильная из тех, с кем мы встречались. Думаю, Гана и Коста-Рика – команды примерно того же уровня, – сказал Хавьер Салинас.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Metaratings
– Никарагуа – самый слабый соперник в вашей истории?
– Нет. Мы играли против Гренады, которая занимал 164-е место в рейтинге ФИФА, против Брунея – 188-189-е.