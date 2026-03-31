  • Мусаев, Семак, Карседо, Гусев, Черчесов номинированы на приз лучшему тренеру марта в РПЛ
Мусаев, Семак, Карседо, Гусев, Черчесов номинированы на приз лучшему тренеру марта в РПЛ

Названы номинанты на приз тренеру месяца в РПЛ.

Мир РПЛ огласила список претендентов на приз лучшему тренеру месяца. 

На награду по итогам марта номинированы 5 специалистов.

Мурад Мусаев, «Краснодар» (9 очков, 4 матча, 1-е место);

Сергей Семак, «Зенит» (9 очков, 4 матча, 2-е место);

Хуан Карлос Карседо, «Спартак» (9 очков, 4 матча, 6-е место);

Ролан Гусев, «Динамо» (9 очков, 4 матча, 7-е место);

Станислав Черчесов, «Ахмат» (8 очков, 4 матча, 8-е место). 

Победитель будет определен по итогам голосования экспертов РПЛ, экспертов «Матч Премьер» и болельщиков. Если во всех голосованиях победили разные участники, лучшим становится победитель опроса среди экспертов РПЛ.

ВАР сделал футбол лучше?
ДаДжанни Инфантино
НетМишель Платини
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: сайт РПЛ
Лучший тренер месяца-Черчесов.
Неадекват месяца и всего сезона-Талалаев.
Лучший тренер сезона — Талалаев.
Это точно. Ну, хотя бы потому, что он самый обсуждаемый. Но его в списке нет. Бан 4 матча. Хе-хе.. 😊
Черчесов, однозначно, то, что происходит с Ахматом, его заслуга
Да конечно Мусаев и Краснодар . Как всегда. А ещё они своими игроками играют и тренер свой .
И Краснодар-столица юга, по мнению краснодарцев
Справедливости ради, негры или индейцы есть в каждой команде РПЛ
Черчесов, странно будет, если его не выберут.
Черчесов лучший на мой взгляд, с более слабой командой по подбору игроков умудряется выдавать результат, это дорогого стоит.
Семак в списке — это просто по инерции. Зенит должен был получить не больше 4 очков , выиграть с его бюджетом, а не 9 очков взять. Черчесов с «Ахматом» 8 очков — вот это реальная работа !
Не-не. Семаку в этом списке вообще пока делать нечего. Зачем вообще его включили?
Лучший, конечно, Талалаев, но он в опале.
