Мусаев, Семак, Карседо, Гусев, Черчесов номинированы на приз лучшему тренеру марта в РПЛ
Названы номинанты на приз тренеру месяца в РПЛ.
Мир РПЛ огласила список претендентов на приз лучшему тренеру месяца.
На награду по итогам марта номинированы 5 специалистов.
Мурад Мусаев, «Краснодар» (9 очков, 4 матча, 1-е место);
Сергей Семак, «Зенит» (9 очков, 4 матча, 2-е место);
Хуан Карлос Карседо, «Спартак» (9 очков, 4 матча, 6-е место);
Ролан Гусев, «Динамо» (9 очков, 4 матча, 7-е место);
Станислав Черчесов, «Ахмат» (8 очков, 4 матча, 8-е место).
Победитель будет определен по итогам голосования экспертов РПЛ, экспертов «Матч Премьер» и болельщиков. Если во всех голосованиях победили разные участники, лучшим становится победитель опроса среди экспертов РПЛ.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: сайт РПЛ
Неадекват месяца и всего сезона-Талалаев.