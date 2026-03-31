Мусаев, Семак, Карседо, Гусев, Черчесов номинированы на приз лучшему тренеру марта в РПЛ

Названы номинанты на приз тренеру месяца в РПЛ.

На награду по итогам марта номинированы 5 специалистов.

Мурад Мусаев , «Краснодар » (9 очков, 4 матча, 1-е место);

Сергей Семак , «Зенит » (9 очков, 4 матча, 2-е место);

Хуан Карлос Карседо , «Спартак» (9 очков, 4 матча, 6-е место);

Ролан Гусев , «Динамо » (9 очков, 4 матча, 7-е место);

Станислав Черчесов , «Ахмат » (8 очков, 4 матча, 8-е место).

Победитель будет определен по итогам голосования экспертов РПЛ, экспертов «Матч Премьер» и болельщиков. Если во всех голосованиях победили разные участники, лучшим становится победитель опроса среди экспертов РПЛ.