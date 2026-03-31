Орлов об Осипенко: «Не игрок основы «Динамо». Посчитайте, сколько они из-за него пропускают»
Комментатор Геннадий Орлов раскритиковал игру защитника «Динамо» Максима Осипенко.
«Осипенко вообще не игрок основного состава «Динамо». В сборную его тянет Карпин все время. Посчитайте и посмотрите, сколько из-за него пропускает «Динамо».
Он может забить, конечно. Но его основная задача — быть центральным защитником. Осипенко — что есть, что нет его. А вот где Глебов сейчас? Карпин же их обоих перевел из «Ростова», — сказал Орлов в эфире «Радио Зенит».
ВАР сделал футбол лучше?5561 голос
Да
Нет
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «Чемпионат»
5 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
А потому-что,Гусев не тренер,он не может организовать игру команды, сейчас Динамо если и даже скажем играет,то,на Багаже Карпина,на индивидуальных качествах,не более
А что есть лучше в сборной ? Что за бред несёшь,вечно травмированный дивеев ,кто лучше, спасибо большое надо сказать Спартакам,ЦДКА и щенитам,что не ставят российских игроков и не воспитывают. А потом вы обвиняе е Карпина,стыдно за такие клубы
Берега попутал,видимо ))))
С зенитом не играл , сколько Динамо пропустило.....
Правильно говорит пенсионер. Что один, что второй покойники. Карпин развёл Динамо на деньги, подсунув тухлый товар.
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем