Орлов об Осипенко: «Не игрок основы «Динамо». Посчитайте, сколько они из-за него пропускают»

Комментатор Геннадий Орлов раскритиковал игру защитника «Динамо» Максима Осипенко.

«Осипенко вообще не игрок основного состава «Динамо». В сборную его тянет Карпин все время. Посчитайте и посмотрите, сколько из-за него пропускает «Динамо».

Он может забить, конечно. Но его основная задача — быть центральным защитником. Осипенко — что есть, что нет его. А вот где Глебов сейчас? Карпин же их обоих перевел из «Ростова», — сказал Орлов в эфире «Радио Зенит».