  • Орлов об Осипенко: «Не игрок основы «Динамо». Посчитайте, сколько они из-за него пропускают»
Геннадий Орлов раскритиковал игру Осипенко.

Комментатор Геннадий Орлов раскритиковал игру защитника «Динамо» Максима Осипенко. 

«Осипенко вообще не игрок основного состава «Динамо». В сборную его тянет Карпин все время. Посчитайте и посмотрите, сколько из-за него пропускает «Динамо». 

Он может забить, конечно. Но его основная задача — быть центральным защитником. Осипенко — что есть, что нет его. А вот где Глебов сейчас? Карпин же их обоих перевел из «Ростова», — сказал Орлов в эфире «Радио Зенит».

А потому-что,Гусев не тренер,он не может организовать игру команды, сейчас Динамо если и даже скажем играет,то,на Багаже Карпина,на индивидуальных качествах,не более
А что есть лучше в сборной ? Что за бред несёшь,вечно травмированный дивеев ,кто лучше, спасибо большое надо сказать Спартакам,ЦДКА и щенитам,что не ставят российских игроков и не воспитывают. А потом вы обвиняе е Карпина,стыдно за такие клубы
Берега попутал,видимо ))))
С зенитом не играл , сколько Динамо пропустило.....
Правильно говорит пенсионер. Что один, что второй покойники. Карпин развёл Динамо на деньги, подсунув тухлый товар.
Материалы по теме
Осипенко не сыграет с «Зенитом», сообщил Гусев: «У Макса небольшое повреждение, сегодня он не сможет участвовать»
22 марта, 12:50
Иванов верно удалил Гонду в матче с «Динамо», решила ЭСК: «Контакт шипами происходит с чрезмерной силой и угрожает безопасности Осипенко»
13 марта, 14:22
Лусиано извинился перед Осипенко за удар шипами в плечо в дерби с «Динамо» («СЭ»)
10 марта, 16:01
Рекомендуем
Главные новости
Ошибочный пенальти «Зенита» с «Махачкалой», «Динамо» Минск во 2-м раунде КГ, Де Дзерби готов прийти в «Тоттенхэм», Буре получил орден от Путина, 76% фанатов в АПЛ против ВАР и другие новости
39 минут назад
Головин об ЛЧ: «Старый формат был честнее: играли друг с другом дважды, результат меньше зависел от случайности»
57 минут назад
Вспоминаем легенд: чемпионский «Ювентус» 2010-х и «Реал» 2000-х. Назовете игроков тех времен?
59 минут назадТесты и игры
Савиола о конфликте Винисиуса и Престианни: «Не одобряю слова, которые не следует говорить, но также не одобряю и провокации»
вчера, 22:01
Депутат Журова о ЧМ: «Хороший повод, чтобы смягчить визовые режимы с США. Могло бы быть потепление, новый подход к визам в целом»
вчера, 21:37
Косовский журналист Яшаница: «У нас молодая страна, после войны и сербской агрессии не прошло и 30 лет. Выход на ЧМ мы будем праздновать так же, как и день, когда обрели независимость»
вчера, 21:29
Леонид Слуцкий: «Спартаку» при разных тренерах не хватало баланса – при Карседо все то же самое. Иногда смотришь и думаешь: «Они же в каждой атаке соперника могут пропустить»
вчера, 21:12
Инфантино об Иране на ЧМ-2026: «Сделаем все, чтобы они провели свои матчи в наилучших условиях. Нет никаких планов B, C или D – только A»
вчера, 20:47
Слуцкий об иностранных тренерах в РПЛ: «Раньше приезжали Эмери, Спаллетти – мировые топы. Сегодня едут тренеры из Швейцарии, с Кипра – они не могут быть сильнее лучших российских»
вчера, 20:13
Угадаете игрока АПЛ по празднованию гола?
вчера, 20:00Тесты и игры
Ко всем новостям
Последние новости
Мостовой о Головине: «Всегда производит яркое впечатление, против кого бы ни играла Россия. Настоящий лидер»
9 минут назад
«Норвегия – лучшая сборная в Европе». Тренер Сенегала о сопернике по ЧМ-2026
22 минуты назад
Киоун предложил «Тоттенхэму» вернуть Франка: «Игра была намного лучше, чем то, что мы видели в последних матчах»
сегодня, 03:36
Геркус о матче «Спартак» – «Локо»: «Игра может быть открытой, с обилием голов. Обе команды несильны в обороне»
сегодня, 03:11
Головин о 3:1: «Удивила самоотдача Никарагуа – вышли как будто финал ЧМ играть. Нам потребовалась корректировка тактики»
сегодня, 02:57
Колосков об идее смягчить визовые режимы с США: «Было бы неплохо использовать футбол в качестве жеста доброй воли. Это нашло бы понимание у российских фанатов перед ЧМ»
вчера, 21:59
Доннарумма о матче с Боснией: «Есть напряжение и волнение, но мы должны выложиться на поле. Было больно пропустить два ЧМ – Италия заслуживает вернуться»
вчера, 21:47
«Депай часто был нашим преимуществом, но Месси и Роналду находятся в другой лиге». Куман о словах Кифта, что Мемфис может приблизиться к уровню Лео и Криштиану на ЧМ-2026
вчера, 21:46
Беллингем не сыграет с Японией, сообщил Тухель: «Не будем рисковать – он восстанавливается от травмы, неизвестно, что может случиться»
вчера, 21:21
Лукаку не вернется в «Наполи» во вторник, клуб не предъявлял ультиматум форварду. 32-летний игрок продолжит восстанавливать форму в Бельгии на этой неделе (Николо Скира)
вчера, 21:08
Рекомендуем