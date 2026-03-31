Головин об ЛЧ: «Старый формат был честнее: играли друг с другом дважды, результат меньше зависел от случайности»

Головин об ЛЧ: старый формат был честнее и меньше зависел от случайности.

Полузащитник «Монако » Александр Головин высказался о новом формате общего этапа Лиги чемпионов из 8 матчей.

«В старом формате с групповым этапом было честнее: команды играли друг с другом дважды – дома и в гостях, поэтому итоговый результат меньше зависел от случайности.

А здесь ты играешь с каждой командой один раз. То есть ты можешь попасть на слабую команду и сыграть на выезде, лететь туда, не знаю, сейчас 10 часов, как летал «Реал». Непонятно, какое будет там поле, какая погода и то, что это один матч, и ты можешь потерять очки. Но когда у тебя есть две игры с одной и той же командой, то это уже не будет похоже на случайность.

Не считаю новый формат плохим, но если бы был выбор, он остановился бы на прежней схеме», – сказал Головин в эфире телеканала «Россия 24».