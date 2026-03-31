Головин об ЛЧ: «Старый формат был честнее: играли друг с другом дважды, результат меньше зависел от случайности»
Полузащитник «Монако» Александр Головин высказался о новом формате общего этапа Лиги чемпионов из 8 матчей.
«В старом формате с групповым этапом было честнее: команды играли друг с другом дважды – дома и в гостях, поэтому итоговый результат меньше зависел от случайности.
А здесь ты играешь с каждой командой один раз. То есть ты можешь попасть на слабую команду и сыграть на выезде, лететь туда, не знаю, сейчас 10 часов, как летал «Реал». Непонятно, какое будет там поле, какая погода и то, что это один матч, и ты можешь потерять очки. Но когда у тебя есть две игры с одной и той же командой, то это уже не будет похоже на случайность.
Не считаю новый формат плохим, но если бы был выбор, он остановился бы на прежней схеме», – сказал Головин в эфире телеканала «Россия 24».
Но кто же примет разумные доводы?
В наши дни надеятся на принятия разумного - почти сумасшествие.
Давайте продолжать хотя бы лет 20 без изменений.
Популярность этих еврокубков сильно упала вследствие идиотизма УЕФА, но что поделать, и взрослым все время хочется что-то ломать....
Помню, раньше все матчи смотрел на чемпионатах мира, еврокубках....по возможности.
Но сейчас качество, в следствии количества, настолько упало, что иногда , если идёт паралельно баскетбол в Евролиге, отдаю предпочтение баскетболу.
Раньше вообще баскетбольные матчи не смотрел, редко то есть.
Кстати, там стабильность и постоянство помогает Евролиге сильно идти вперёд.
Профессионалы работают.
В УЕФА и ФИФА работают реформаторы ради реформаторов, а не ради болельщиков.