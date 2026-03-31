  • Головин об ЛЧ: «Старый формат был честнее: играли друг с другом дважды, результат меньше зависел от случайности»
11

Полузащитник «Монако» Александр Головин высказался о новом формате общего этапа Лиги чемпионов из 8 матчей.

«В старом формате с групповым этапом было честнее: команды играли друг с другом дважды – дома и в гостях, поэтому итоговый результат меньше зависел от случайности.

А здесь ты играешь с каждой командой один раз. То есть ты можешь попасть на слабую команду и сыграть на выезде, лететь туда, не знаю, сейчас 10 часов, как летал «Реал». Непонятно, какое будет там поле, какая погода и то, что это один матч, и ты можешь потерять очки. Но когда у тебя есть две игры с одной и той же командой, то это уже не будет похоже на случайность.

Не считаю новый формат плохим, но если бы был выбор, он остановился бы на прежней схеме», – сказал Головин в эфире телеканала «Россия 24».

Как раз сейчас результат более справедливый. Поражение отбрасывает команду вниз, а победа сильно поднимает вверх. Помню цска дважды победил реал в группе но по итогу реал первый, цска четвертый.
Ответ Igorpon
Ну может надо было обыгрывать Викторию Плызень? А не сливать дважды
Ответ Igorpon
Старый формат лучше как по мне.
Мне в этом формате нравится, что на групповом этапе много шикарных вывесок и топы несколько раз встречаются с другими топами. А то раньше было одна группа смерти, две довольно равных , а все остальные группы просто прогулка до 1/8 финала.
Какое нафиг "об" ? Вы там совсем тупые ?
Ответ RealAlex7
У них тут свои правила: считают, что если произносишь "ЭЛ-ЧЕ", то перед нужно ставить об. Это вообще уникальный сайт на самом деле: историю переписывают, биологию человеческую (сильно любят однополые отношения, видимо сами такие же), правила написания вообще не существуют. В политике лучшие: всё обо всех знают. Только вот о спорте информации крайне мало...
Ответ RealAlex7
вот и я Об этом
Головин прав, конечно.
Но кто же примет разумные доводы?
В наши дни надеятся на принятия разумного - почти сумасшествие.

Давайте продолжать хотя бы лет 20 без изменений.
Популярность этих еврокубков сильно упала вследствие идиотизма УЕФА, но что поделать, и взрослым все время хочется что-то ломать....
Помню, раньше все матчи смотрел на чемпионатах мира, еврокубках....по возможности.
Но сейчас качество, в следствии количества, настолько упало, что иногда , если идёт паралельно баскетбол в Евролиге, отдаю предпочтение баскетболу.
Раньше вообще баскетбольные матчи не смотрел, редко то есть.
Кстати, там стабильность и постоянство помогает Евролиге сильно идти вперёд.
Профессионалы работают.
В УЕФА и ФИФА работают реформаторы ради реформаторов, а не ради болельщиков.
За две встречи команд мы и любим ЛЧ. То, что сотворили в новом формате на групповой стадии - преступление(
в первое время я,тоже писал что недоволен этим форматом, но потом убедился что новый формат оказался в разы интереснее
Материалы по теме
Канчельскис про два удаления Головина подряд: «Пора менять клуб, если такие проблемы с дисциплиной и не выдерживают нервы. Он в «Монако» 8 лет, надо сменить обстановку»
18 февраля, 18:13
Головин получил 6 красных за 8 сезонов в «Монако», 4 из них – прямые
17 февраля, 21:59
«ПСЖ» одержал волевую победу над «Монако» (3:2), отыгравшись с 0:2. У Головина красная и ассист, у Дуэ и у Балогуна дубли, Витинья не реализовал пенальти
17 февраля, 21:54
Рекомендуем
Главные новости
Товарищеский матч. Россия сыграет с Мали. Онлайн-трансляция начнется в 20:00
4 минуты назад
Ошибочный пенальти «Зенита» с «Махачкалой», «Динамо» Минск во 2-м раунде КГ, Де Дзерби готов прийти в «Тоттенхэм», Буре получил орден от Путина, 76% фанатов в АПЛ против ВАР и другие новости
сегодня, 04:10
Вспоминаем легенд: чемпионский «Ювентус» 2010-х и «Реал» 2000-х. Назовете игроков тех времен?
сегодня, 03:50Тесты и игры
Савиола о конфликте Винисиуса и Престианни: «Не одобряю слова, которые не следует говорить, но также не одобряю и провокации»
вчера, 22:01
Депутат Журова о ЧМ: «Хороший повод, чтобы смягчить визовые режимы с США. Могло бы быть потепление, новый подход к визам в целом»
вчера, 21:37
Косовский журналист Яшаница: «У нас молодая страна, после войны и сербской агрессии не прошло и 30 лет. Выход на ЧМ мы будем праздновать так же, как и день, когда обрели независимость»
вчера, 21:29
Леонид Слуцкий: «Спартаку» при разных тренерах не хватало баланса – при Карседо все то же самое. Иногда смотришь и думаешь: «Они же в каждой атаке соперника могут пропустить»
вчера, 21:12
Инфантино об Иране на ЧМ-2026: «Сделаем все, чтобы они провели свои матчи в наилучших условиях. Нет никаких планов B, C или D – только A»
вчера, 20:47
Слуцкий об иностранных тренерах в РПЛ: «Раньше приезжали Эмери, Спаллетти – мировые топы. Сегодня едут тренеры из Швейцарии, с Кипра – они не могут быть сильнее лучших российских»
вчера, 20:13
Угадаете игрока АПЛ по празднованию гола?
вчера, 20:00Тесты и игры
Ко всем новостям
Последние новости
«Противостояние ЦСКА с «Краснодаром» сейчас интереснее, чем со «Спартаком». Но значимость дерби гораздо выше». Пономарев о матчах
20 минут назад
Мостовой о Головине: «Всегда производит яркое впечатление, против кого бы ни играла Россия. Настоящий лидер»
36 минут назад
«Норвегия – лучшая сборная в Европе». Тренер Сенегала о сопернике по ЧМ-2026
49 минут назад
Орлов об Осипенко: «Не игрок основы «Динамо». Посчитайте, сколько они из-за него пропускают»
сегодня, 04:09
Киоун предложил «Тоттенхэму» вернуть Франка: «Игра была намного лучше, чем то, что мы видели в последних матчах»
сегодня, 03:36
Геркус о матче «Спартак» – «Локо»: «Игра может быть открытой, с обилием голов. Обе команды несильны в обороне»
сегодня, 03:11
Головин о 3:1: «Удивила самоотдача Никарагуа – вышли как будто финал ЧМ играть. Нам потребовалась корректировка тактики»
сегодня, 02:57
Колосков об идее смягчить визовые режимы с США: «Было бы неплохо использовать футбол в качестве жеста доброй воли. Это нашло бы понимание у российских фанатов перед ЧМ»
вчера, 21:59
Доннарумма о матче с Боснией: «Есть напряжение и волнение, но мы должны выложиться на поле. Было больно пропустить два ЧМ – Италия заслуживает вернуться»
вчера, 21:47
«Депай часто был нашим преимуществом, но Месси и Роналду находятся в другой лиге». Куман о словах Кифта, что Мемфис может приблизиться к уровню Лео и Криштиану на ЧМ-2026
вчера, 21:46
Рекомендуем