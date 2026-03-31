Киоун предложил «Тоттенхэму» вернуть Франка: «Игра была намного лучше, чем то, что мы видели в последних матчах»

Мартин Киоун предложил «Тоттенхэму» вернуть Томаса Франка на пост тренера.

Датчанин возглавлял «шпор» с июня прошлого года по 11 февраля 2026-го, после чего был назначен Игор Тудор, который был уволен 29 марта.

«Я не уверен, что им понравилось, когда пришел прежний тренер, он [Тудор] довольно уничижительно отзывался о команде. Может быть, здесь нужно было немного похлопать по плечу? На сей раз это точно не сработало.

Знаю, люди говорят, что никогда не нужно возвращаться, но Франка можно было бы вернуть, и он бы сказал: «Хорошо, давайте попробуем продолжить с того места, где мы остановились».

Знаю, что [с Франком] они проигрывали, но игра, безусловно, была намного лучше, чем то, что мы видели в последних матчах», – сказал экс-защитник «Арсенала».

После 31 тура «Тоттенхэм» занимает в АПЛ 17-е место, находясь в одном очке от зоны вылета.

У него одна буква неправильная. Мнение Киоуна. 🤡
