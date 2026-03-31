Геркус о матче «Спартак» – «Локо»: «Игра может быть открытой, с обилием голов. Обе команды несильны в обороне»

Геркус о матче «Спартак» – «Локо»: игра может быть открытой, с обилием голов.

Бывший президент «Локомотива » Илья Геркус допустил, что в матче железнодорожников со «Спартаком» будет забито много голов.

Игра 23-го тура РПЛ пройдет 5 апреля на «Лукойл Арене».

«Матч со «Спартаком » будет любопытный во всех смыслах. «Локомотив» выглядит неровно. Команда плохо сыграла в Кубке с «Крыльями». Потом отыгрались на «Акроне» (5:1), где получалось все. Вышли с эмоциями. Провели приятный первый тайм, мощный.

Игра может быть открытой, с обилием голов. Обе команды несильны в обороне. Сложно предсказать, кто из них будет сильнее. Могу предположить, что попыток забить будет много», — сказал Геркус.