  Головин о 3:1: «Удивила самоотдача Никарагуа – вышли как будто финал ЧМ играть. Нам потребовалась корректировка тактики»
Головин о 3:1: «Удивила самоотдача Никарагуа – вышли как будто финал ЧМ играть. Нам потребовалась корректировка тактики»

Полузащитник сборной России Александр Головин рассказал, чем удивила национальная команда Никарагуа в товарищеском матче (3:1).

Игра прошла в пятницу в Краснодаре.

«Первый тайм оказался неожиданно тяжелым. Они удивили нас, и мы чуть в ступор не впали, видно было даже. Я не играл в первом тайме, но видел, что ребят удивила не высокая техника, а именно самоотдача. Вышли люди как будто финал чемпионата мира играть. И поэтому первые минуты были очень тяжелыми.

Вместо оборонительной модели они выбрали активный прессинг и борьбу. Нам потребовалась корректировка тактики, чтобы адаптироваться к этому стилю и взять игру под контроль», – сказал Головин в эфире телеканала «Россия 24».

Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «Вести»
Действительно, очень удивляет самообладание и профессионализм в игре за свою национальную сборную 👌
