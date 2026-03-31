Колосков об идее смягчить визовые режимы с США: «Было бы неплохо использовать футбол в качестве жеста доброй воли. Это нашло бы понимание у российских фанатов перед ЧМ»

Колосков о ЧМ в США: жест доброй воли касаемо виз россиянам – неплохая идея.

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков поддержал идею смягчить визовые режимы с США на фоне ЧМ-2026 .

Ранее первый зампред комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова, участвовавшая в парламентской миссии в Вашингтон, заявила , что турнир может стать хорошим поводом для смягчения визового режима с Россией.

Также депутат высказала мнение, что США могли бы предусмотреть специальные карты болельщика для россиян, желающих посетить соревнования.

«Мне кажется, что это хорошая идея. Будем ждать реакцию от американцев и ФИФА по специальной карте болельщика на чемпионат мира.

Что касается виз, то было бы неплохо, если бы футбол использовали в качестве такого жеста доброй воли, нашлось бы понимание у российских болельщиков.

Думаю, идея хорошая, чтобы чемпионат мира стал поводом для смягчения визового режима между Россией и США », – сказал Колосков.