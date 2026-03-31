Савиола о конфликте Винисиуса и Престиани: «Не одобряю слова, которые не следует говорить, но также не одобряю и провокации»

Савиола высказался о конфликте Винисиуса и Престиани.

Бывший нападающий «Барселоны», «Реала », «Бенфики» и сборной Аргентины Хавьер Савиола высказался о расистском скандале с участием Винисиуса Жуниора и Джанлуки Престианни .

В феврале «Реал» победил «Бенфику» со счетом 1:0 в первом стыковом матче за выход в 1/8 финала Лиги чемпионов. Во втором тайме вингер мадридцев Винисиус Жуниор сказал арбитру Франсуа Летексье, что Джанлука Престианни назвал его «обезьяной», прикрыв при этом рот футболкой. Вингер «орлов» впоследствии заявил, что не оскорблял бразильца на расовой почве. УЕФА отстранил аргентинца на ответный матч.

«Мы не одобряем, когда произносятся слова, которые не следует говорить, но также не одобряем и провокации или неуместные действия, которые происходят на поле», – сказал Савиола.

«Только они знают, что произошло. Конфликты на поле заставляют людей, которые не знают, что происходит, испытывать негативные эмоции, а 30-50 тысяч человек очень сложно контролировать», – отметил бывший полузащитник «Бенфики», «Атлетико» и сборной Аргентины Николас Гайтан.