  • Савиола о конфликте Винисиуса и Престиани: «Не одобряю слова, которые не следует говорить, но также не одобряю и провокации»
Савиола о конфликте Винисиуса и Престиани: «Не одобряю слова, которые не следует говорить, но также не одобряю и провокации»

Савиола высказался о конфликте Винисиуса и Престиани.

Бывший нападающий «Барселоны», «Реала», «Бенфики» и сборной Аргентины Хавьер Савиола высказался о расистском скандале с участием Винисиуса Жуниора и Джанлуки Престианни.

В феврале «Реал» победил «Бенфику» со счетом 1:0 в первом стыковом матче за выход в 1/8 финала Лиги чемпионов. Во втором тайме вингер мадридцев Винисиус Жуниор сказал арбитру Франсуа Летексье, что Джанлука Престианни назвал его «обезьяной», прикрыв при этом рот футболкой. Вингер «орлов» впоследствии заявил, что не оскорблял бразильца на расовой почве. УЕФА отстранил аргентинца на ответный матч.

«Мы не одобряем, когда произносятся слова, которые не следует говорить, но также не одобряем и провокации или неуместные действия, которые происходят на поле», – сказал Савиола.

«Только они знают, что произошло. Конфликты на поле заставляют людей, которые не знают, что происходит, испытывать негативные эмоции, а 30-50 тысяч человек очень сложно контролировать», – отметил бывший полузащитник «Бенфики», «Атлетико» и сборной Аргентины Николас Гайтан. 

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Marca
Так как вину Престиани до сих пор не доказали - справедливо было б аналогично пути кабинетного Марокко - засчитать техническое поражение мадридцам, потому что без суда и следствия не выпустили на ответный матч аргентинского гения, который, просто чихая, сморкнулся в поднятую футболку!!!
Провокации в наши дни приветствуются.
Провокаторы - герои умов, про них слагают легенды.
Провокаторы в наши дни кумиры юных людей, молодежи.
К сожалению, это чистая правда.
Рекомендуем
Главные новости
Депутат Журова о ЧМ: «Хороший повод, чтобы смягчить визовые режимы с США. Могло бы быть потепление, новый подход к визам в целом»
сегодня, 21:37
Косовский журналист Яшаница: «У нас молодая страна, после войны и сербской агрессии не прошло и 30 лет. Выход на ЧМ мы будем праздновать так же, как и день, когда обрели независимость»
сегодня, 21:29
Леонид Слуцкий: «Спартаку» при разных тренерах не хватало баланса – при Карседо все то же самое. Иногда смотришь и думаешь: «Они же в каждой атаке соперника могут пропустить»
сегодня, 21:12
Инфантино об Иране на ЧМ-2026: «Сделаем все, чтобы они провели свои матчи в наилучших условиях. Нет никаких планов B, C или D – только A»
сегодня, 20:47
Слуцкий об иностранных тренерах в РПЛ: «Раньше приезжали Эмери, Спаллетти – мировые топы. Сегодня едут тренеры из Швейцарии, с Кипра – они не могут быть сильнее лучших российских»
сегодня, 20:13
Угадаете игрока АПЛ по празднованию гола?
сегодня, 20:00Тесты и игры
Слуцкий поддерживает лимит: «Что РПЛ получает от 7 иностранцев в старте «Оренбурга», которых никто не знает? Если мы не поможем российским игрокам во времена, когда нет еврокубков…»
сегодня, 19:08
Дюгарри о Франции на ЧМ-2026: «У нас лучшая сборная в индивидуальном плане. Эти отдельные игроки начинают находить взаимопонимание. Наблюдать за их игрой – удовольствие»
сегодня, 18:48
Мостовой о матчах России: «Мы видим, во что они превращаются. Даже с Никарагуа проблемы были. Повезло, что судья правил не знает, назначил пенальти, а так вообще бы 1:1 было»
сегодня, 18:29
Слуцкий о ЦСКА: «Интересы Челестини росли примерно как в сказке о рыбаке и рыбке. У него 9 помощников, а у меня был один. Жена в тренерском штабе – недопустимый перегиб»
сегодня, 18:14
Ко всем новостям
Последние новости
Колосков об идее смягчить визовые режимы с США: «Было бы неплохо использовать футбол в качестве жеста доброй воли. Это нашло бы понимание у российских фанатов перед ЧМ»
41 минуту назад
Доннарумма о матче с Боснией: «Есть напряжение и волнение, но мы должны выложиться на поле. Было больно пропустить два ЧМ – Италия заслуживает вернуться»
53 минуты назад
«Депай часто был нашим преимуществом, но Месси и Роналду находятся в другой лиге». Куман о словах Кифта, что Мемфис может приблизиться к уровню Лео и Криштиану на ЧМ-2026
54 минуты назад
Беллингем не сыграет с Японией, сообщил Тухель: «Не будем рисковать – он восстанавливается от травмы, неизвестно, что может случиться»
сегодня, 21:21
Лукаку не вернется в «Наполи» во вторник, клуб не предъявлял ультиматум форварду. Игрок продолжит восстанавливать форму в Бельгии на этой неделе (Николо Скира)
сегодня, 21:08
Мадуэке, вероятно, пропустит 1-й матч со «Спортингом» в ЛЧ. Вингер «Арсенала» травмировал колено в сборной Англии
сегодня, 20:58
Гаттузо о матче Италии: «Мы знаем, что между Уэльсом и Боснией нет большой разницы. Мы уважаем Боснию, это настоящая команда, они могут доставить нам проблемы»
сегодня, 20:50
Товарищеские матчи. Германия на 88-й вырвала победу у Ганы, Узбекистан победил Венесуэлу, Азербайджан обыграл Сьерра-Леоне
сегодня, 20:46
Кифт о форвардах сборной Нидерландов: «У нас нет Месси, Роналду, Мбаппе, Кейна, Альвареса, Экитике. Депай может приблизиться к их уровню на ЧМ-2026, если будет здоров»
сегодня, 20:34
Кукурелья рассмотрел бы предложение от «Барсы»: «Отказаться будет сложно. Но дело не только во мне, нужно будет подумать о семье»
сегодня, 20:26
Рекомендуем