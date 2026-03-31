«Депай часто был нашим преимуществом, но Месси и Роналду находятся в другой лиге». Куман о словах Кифта, что Мемфис может приблизиться к уровню Лео и Криштиану на ЧМ-2026

Куман отреагировал на сравнения Депая с Месси и Роналду.

Главный тренер сборной Нидерландов Роналд Куман отреагировал на слова Вима Кифта об уровне Мемфиса Депая .

Говоря о подборе атакующих игроков сборной Нидерландов в преддверии ЧМ-2026, экс-форвард заявил : «У нас нет Месси, Роналду, Мбаппе, Кейна, Альвареса, Экитике. Депай может приблизиться к их уровню на ЧМ-2026 , если будет здоров».

«Вы говорите о нападающих абсолютного топ-уровня. Я не хочу сказать, что Мемфис не является нашим преимуществом – он очень часто им был. Просто травмы продолжают мешать ему. Ему нужно работать над этим, он должен быть в отличной форме. Роналду и Месси находятся в несколько иной лиге.

Хорошая физическая форма Мемфиса по-прежнему чрезвычайно важна. Не просто так он является лучшим бомбардиром в истории сборной. Это о многом говорит», – сказал Куман.