«Депай часто был нашим преимуществом, но Месси и Роналду находятся в другой лиге». Куман о словах Кифта, что Мемфис может приблизиться к уровню Лео и Криштиану на ЧМ-2026
Главный тренер сборной Нидерландов Роналд Куман отреагировал на слова Вима Кифта об уровне Мемфиса Депая.
Говоря о подборе атакующих игроков сборной Нидерландов в преддверии ЧМ-2026, экс-форвард заявил: «У нас нет Месси, Роналду, Мбаппе, Кейна, Альвареса, Экитике. Депай может приблизиться к их уровню на ЧМ-2026, если будет здоров».
«Вы говорите о нападающих абсолютного топ-уровня. Я не хочу сказать, что Мемфис не является нашим преимуществом – он очень часто им был. Просто травмы продолжают мешать ему. Ему нужно работать над этим, он должен быть в отличной форме. Роналду и Месси находятся в несколько иной лиге.
Хорошая физическая форма Мемфиса по-прежнему чрезвычайно важна. Не просто так он является лучшим бомбардиром в истории сборной. Это о многом говорит», – сказал Куман.