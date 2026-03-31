  • Депутат Журова о ЧМ: «Хороший повод, чтобы смягчить визовые режимы с США. Могло бы быть потепление, новый подход к визам в целом»
Депутат Журова о ЧМ: «Хороший повод, чтобы смягчить визовые режимы с США. Могло бы быть потепление, новый подход к визам в целом»

Первый зампред комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова высказалась на тему смягчения визового режима с США в контексте ЧМ-2026.

«Чемпионат мира мог бы быть хорошим поводом для потепления и, может быть, нового подхода как раз в выдаче виз в целом.

Начать можно с чемпионата мира. Всегда нужен какой-то повод. Вот чемпионат мира – хороший повод для того, чтобы эти визовые режимы по отношению друг к другу смягчить», – сказала депутат Госдумы.

Журова в составе группы из пяти российских депутатов посетила США по приглашению члена Палаты представителей американского Конгресса Анны Паулины Луны.

Чемпионат мира 2026 года пройдет в США, Мексике и Канаде с 11 июня по 19 июля 2026 года.

Депутат Журова: «Товарищеский матч России с США сблизит наши страны. Нужно его организовать»

Не так давно: - да они сами приползут, на коленях будут умолять, это мы будем решать .....
Сейчас: - может давайте смягчим чё ни будь, надо когда то начинать, вот и повод есть...
Дух Анкориджа выветрился, нужен новый повод для потепления.
Дух Анкориджа выветрился, нужен новый повод для потепления.
для подтопления повод зато не нужен
Это ж главные враги, у которых пляшут под дудку менее главные враги, которые хотят поработить родину Журовой, мешают приподняться и сцут ей в подъездах? Совсем запутался, там ещё что-то про слонов было совсем недавно.
В Москве ам. визы не выдают уже давно.
Россиянам можно записаться только в двух местах: Астана и Варшава.
В Астане нет свободных мест на собеседование до 2027 года. И там отказывают 70-80% подающих. Даже тем, кто много раз был в США - такая нынче политика. Выдают в основном пенсионерам, у которых родственники граждане США, и ещё иногда семейным парам (круиз и т.д.). До 40 лет отказывают в последние полгода почти поголовно. Так или иначе, мест в Астану до лета 2026 уже все равно нет. В теории есть fast track для обладателей нескольких билетов (то есть возможность записаться вне очереди), но как он работает непонятно, и (внимание!) само обладание билетами НЕ повышает шансов на визу (согласно официальному разъяснению посольства). То есть можно потратить кучу денег на билеты, и всё равно остаться без визы. Да, некоторым везёт, но это скорее исключение.

В Варшаве запись довольно свободная. На май места точно есть. Но и тут подводные камни. Во-первых, поляки запретили въезд в страну русским даже с Шенгеном. Так как границы внутри шенгена в теории открыты, то "проскользнуть" в Польшу с шенгеном вполне реально (например на авто из соседней страны). Но там возможны любые неожиданные неприятности - могут донести в полицию владельцы отеля, прохожие, вообще кто угодно. Дальше вплоть до депортации с конфискацией всей наличности. Такие случаи редки, но отношение поляков к русским в большинстве крайне негативное. Другая "засада" - даже если визу одобряют, паспорт в посольстве могут держать до 3-4 недель "для подтверждения информации в визовой анкете". Всё это время вы обязаны сидеть в шенгенской зоне - даже если у вас есть с собой второй загран, выехать вы можете только по тому паспорту, по которому въехали (который лежит в посольстве). Знаю лично случай, когда человек просидел в Варшаве 3 недели, и в итоге ему вернули паспорт без визы ("т.к. сведения в анкете не подтвердились").
В общем, решайте сами, нужно ли вам вообще это всё.

Как вариант, можно съездить на матчи в Канаду (там виза тоже непростая, но всё же легче сейчас, чем в Штаты), или в Мексику (там не виза, а разрешение на 30 дней, которое дают практически всем онлайн). Но и там, и там играются откровенно второстепенные матчи. Кроме того, в Мексике сейчас небезопасно.
Вот такой расклад.
Снимаю шляпу , четко проработан вопрос !
А ведь раньше Pony Express прямо в зубах приносили визы эти , американские .
И ведь поди ж ты - нужно было , даже без ЧМ ))
Ну пожалуйста можно можно оттепель, пожалуйста верните нас обратно, пожалуйста, пожалуйста, пожалуйста, дайте визочечку хоть немного
🤣
Не, лично я всегда топил за дружбу между Россией и США, но вы же нам орали как сотрете Америку в ядерный пепел, что там одни твари во власти, какие они тупые и все дела, а тут носкам с Трампом радуетесь))
