Косовский журналист Яшаница: «У нас молодая страна, после войны и сербской агрессии не прошло и 30 лет. Выход на ЧМ мы будем праздновать так же, как и день, когда обрели независимость»
Журналист из Косово Лорик Яшаница высказался о возможном выходе сборной страны на чемпионат мира.
В финале плей-офф квалификации ЧМ-2026 сборная Косово встретится с Турцией. Матч пройдет 31 марта и начнется в 21:45 по московскому времени.
«Если бы я сказал, что ожидал оказаться в такой ситуации, я бы солгал. Никто в Косово не ожидал, что мы окажемся в таком положении, особенно после того, как оказались в сложной группе со Швецией, Словенией и Швейцарией. Однако наш тренер Франко Фода справился, и каким-то чудесным образом мы всего в 90 минутах от нашей самой заветной мечты.
Мы провели несколько отличных матчей, одержав победы на выезде над Швецией, Словенией и Словакией, что произвело на нас большое впечатление. Теперь нам нечего терять, мы хотим победить и осуществить свою мечту.
У нас очень молодая страна. Мы много страдали, не прошло и 30 лет после войны и сербской агрессии в Косово. Мы всегда боролись за свободу, и сейчас мы боремся за то, чтобы показать миру наши ценности, наш уровень и написать историю успеха.
Мы состоим в УЕФА и ФИФА меньше 10 лет, но уже близки к чемпионату мира, потому что здесь люди просыпаются и каждую секунду живут футболом. Здесь футбол и наша сборная – это все. Если мы попадем на чемпионат мира, мы будем праздновать это так же, как и день, когда обрели независимость», – сказал Яшаница.
Я не ослышался?
Россия пришла на будущий Донбасс, когда там постоянного населения толком не было, всё обустроила, а потом там в 91 году нарисовалась какая-то "Украина" и сразу началось "мой Донбасс". Нет, нафиг с пляжа любителей отрезать от карты России кусочки, а потом, когда за это спросят, ныть и намертво вцепляться в "мой Донбасс". То же самое и с Сербией, просто ей куда сложнее сопротивляться и восстановить естественный порядок вещей. География.
Надеюсь, что отведаете турецкой агрессии 31 марта. Не хватало ещё фантазийных "стран" на ЧМ.
Обрели?
От ига сербов?
Или просто подарили независимость без референдумов, каких-то общепринятых документов...
Я не против независимости Косово, но врать то не надо.
Поколение, при котором это случилось ещё живое.
Дайте хоть умереть в истине...
Вот через лет 50 можно постепенно, по лекалам негодяев, подло переписывать историю на лживую.
Извините, не могу поддержать ложь.
Не принимаю.
"Мы потом и кровью выиграли Кубок Африки в ожесточенной борьбе против Сенегала"