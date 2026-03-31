  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
23

Косовский журналист Яшаница: «У нас молодая страна, после войны и сербской агрессии не прошло и 30 лет. Выход на ЧМ мы будем праздновать так же, как и день, когда обрели независимость»

Журналист из Косово Лорик Яшаница высказался о возможном выходе сборной страны на чемпионат мира.

В финале плей-офф квалификации ЧМ-2026 сборная Косово встретится с Турцией. Матч пройдет 31 марта и начнется в 21:45 по московскому времени. 

«Если бы я сказал, что ожидал оказаться в такой ситуации, я бы солгал. Никто в Косово не ожидал, что мы окажемся в таком положении, особенно после того, как оказались в сложной группе со Швецией, Словенией и Швейцарией. Однако наш тренер Франко Фода справился, и каким-то чудесным образом мы всего в 90 минутах от нашей самой заветной мечты.

Мы провели несколько отличных матчей, одержав победы на выезде над Швецией, Словенией и Словакией, что произвело на нас большое впечатление. Теперь нам нечего терять, мы хотим победить и осуществить свою мечту.

У нас очень молодая страна. Мы много страдали, не прошло и 30 лет после войны и сербской агрессии в Косово. Мы всегда боролись за свободу, и сейчас мы боремся за то, чтобы показать миру наши ценности, наш уровень и написать историю успеха.

Мы состоим в УЕФА и ФИФА меньше 10 лет, но уже близки к чемпионату мира, потому что здесь люди просыпаются и каждую секунду живут футболом. Здесь футбол и наша сборная – это все. Если мы попадем на чемпионат мира, мы будем праздновать это так же, как и день, когда обрели независимость», – сказал Яшаница.

ВАР сделал футбол лучше?4245 голосов
ДаДжанни Инфантино
НетМишель Платини
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Marca
logoКвалификация ЧМ
logoсборная Косово по футболу
logoЧМ-2026
история
Политика
logoФранко Фода
logoСборная Турции по футболу
23 комментария
По дате
Лучшие
Актуальные
Что-что? "Сербской агрессии в Косово"?
Я не ослышался?
Ответ chupakabras72
Что-что? "Сербской агрессии в Косово"? Я не ослышался?
Ну это типа как Украина защищает свой Донбасс сейчас.
Ответ Nerazzurri-88
Ну это типа как Украина защищает свой Донбасс сейчас.
Какой ещё "свой Донбасс"? Если посмотреть карту Сербии средних веков, то Приштина в те времена была частью Сербии и воспринимается сербами как часть изначального региона создания страны. Также, кстати, как для нас - Киев, правда, у нас ещё много таких исторических точек, а у сербов - нет.

Россия пришла на будущий Донбасс, когда там постоянного населения толком не было, всё обустроила, а потом там в 91 году нарисовалась какая-то "Украина" и сразу началось "мой Донбасс". Нет, нафиг с пляжа любителей отрезать от карты России кусочки, а потом, когда за это спросят, ныть и намертво вцепляться в "мой Донбасс". То же самое и с Сербией, просто ей куда сложнее сопротивляться и восстановить естественный порядок вещей. География.
Нет такой страны. Не будет и праздника.
Ответ Denosaur
Нет такой страны. Не будет и праздника.
Комментарий скрыт
Ответ Гусейн Магомедрасулов
Комментарий скрыт
Вы откуда сударь? Россия не признавала Косово независимым государством. Или вы не в России живете?
Это ваш президент в прошлом организовал торговлю человеческими органами, вот об этом и расскажи.
У турков конечно больше шансов
"сербской агрессии в Косово."

Надеюсь, что отведаете турецкой агрессии 31 марта. Не хватало ещё фантазийных "стран" на ЧМ.
Спортс, а вы зачем эту муйню здесь повесили? какая такая сербская агрессия? Совсем о...ели?
В итоге у Косово больше шансов, чем у Албании
Обрели "независимость" ...
Обрели?
От ига сербов?
Или просто подарили независимость без референдумов, каких-то общепринятых документов...
Я не против независимости Косово, но врать то не надо.
Поколение, при котором это случилось ещё живое.
Дайте хоть умереть в истине...
Вот через лет 50 можно постепенно, по лекалам негодяев, подло переписывать историю на лживую.

Извините, не могу поддержать ложь.
Не принимаю.
Через 20 лет журналист из Марокко :
"Мы потом и кровью выиграли Кубок Африки в ожесточенной борьбе против Сенегала"
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Рекомендуем
Главные новости
Рекомендуем