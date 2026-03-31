Косовский журналист Яшаница: «У нас молодая страна, после войны и сербской агрессии не прошло и 30 лет. Выход на ЧМ мы будем праздновать так же, как и день, когда обрели независимость»

Косовский журналист: мы будем праздновать выход на ЧМ так же, как независимость.

Журналист из Косово Лорик Яшаница высказался о возможном выходе сборной страны на чемпионат мира.

В финале плей-офф квалификации ЧМ-2026 сборная Косово встретится с Турцией. Матч пройдет 31 марта и начнется в 21:45 по московскому времени.

«Если бы я сказал, что ожидал оказаться в такой ситуации, я бы солгал. Никто в Косово не ожидал, что мы окажемся в таком положении, особенно после того, как оказались в сложной группе со Швецией, Словенией и Швейцарией. Однако наш тренер Франко Фода справился, и каким-то чудесным образом мы всего в 90 минутах от нашей самой заветной мечты.

Мы провели несколько отличных матчей, одержав победы на выезде над Швецией, Словенией и Словакией, что произвело на нас большое впечатление. Теперь нам нечего терять, мы хотим победить и осуществить свою мечту.

У нас очень молодая страна. Мы много страдали, не прошло и 30 лет после войны и сербской агрессии в Косово. Мы всегда боролись за свободу, и сейчас мы боремся за то, чтобы показать миру наши ценности, наш уровень и написать историю успеха.

Мы состоим в УЕФА и ФИФА меньше 10 лет, но уже близки к чемпионату мира, потому что здесь люди просыпаются и каждую секунду живут футболом. Здесь футбол и наша сборная – это все. Если мы попадем на чемпионат мира, мы будем праздновать это так же, как и день, когда обрели независимость», – сказал Яшаница.