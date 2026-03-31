Беллингем не сыграет с Японией, сообщил Тухель: «Не будем рисковать – он восстанавливается от травмы, неизвестно, что может случиться»

Беллингем не сыграет против Японии.

Полузащитник «Реала » и сборной Англии Джуд Беллингем пропустит товарищеский матч с Японией во вторник.

«С Джудом мы не будем рисковать, потому что он восстанавливается после мышечной травмы, и никогда не знаешь, что может случиться», – сказал главный тренер англичан Томас Тухель в интервью BBC.

Ранее Беллингем не принял участие в товарищеском матче против Уругвая (1:1).

Англичанин получил травму бедра в начале февраля. В конце марта он вернулся на поле, выйдя на замену в игре Ла Лиги с «Атлетико» (3:2).