  • Беллингем не сыграет с Японией, сообщил Тухель: «Не будем рисковать – он восстанавливается от травмы, неизвестно, что может случиться»
Беллингем не сыграет с Японией, сообщил Тухель: «Не будем рисковать – он восстанавливается от травмы, неизвестно, что может случиться»

Полузащитник «Реала» и сборной Англии Джуд Беллингем пропустит товарищеский матч с Японией во вторник.

«С Джудом мы не будем рисковать, потому что он восстанавливается после мышечной травмы, и никогда не знаешь, что может случиться», – сказал главный тренер англичан Томас Тухель в интервью BBC.

Ранее Беллингем не принял участие в товарищеском матче против Уругвая (1:1).

Англичанин получил травму бедра в начале февраля. В конце марта он вернулся на поле, выйдя на замену в игре Ла Лиги с «Атлетико» (3:2).

Опубликовала: Полина Антохина
Источник: Marca
Блин
так а зачем его вообще вызывали?
в первом матче не играл
во втором не готов
травму в сборной вроде не получал

чет совсем бредовая история
Ответ Rio (BLR)
Да поди сам попросил. По факту же вместо скучных тренировок с дублёрами в Мадриде просто сгонял домой в отпуск)
Ответ pit4er
Самая здоровая версия как по мне)
Тухель бережёт игроков. Прав.
