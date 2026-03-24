Лукаку не вернется в «Наполи» во вторник, клуб не предъявлял ультиматум форварду. Игрок продолжит восстанавливать форму в Бельгии на этой неделе (Николо Скира)

Лукаку не вернется в «Наполи» во вторник.

Возвращение Ромелу Лукаку в «Наполи» во вторник, по всей видимости, не планируется, сообщает инсайдер Николо Скира.

Ранее стало известно, что 32-летний нападающий покинул расположение сборной Бельгии и решил сосредоточиться на улучшении физической формы. Футболист занимается в Бельгии с личным тренером без согласования с клубом.

По данным Sky Sport, позиция «Наполи» заключается в том, что Лукаку должен вернуться в расположение команды до вторника – иначе он будет исключен из состава.

Как пишет Скира, на этой неделе форвард продолжит лечение от воспаления и скопления жидкости в мышце бедра. Ромелу хочет восстановить форму, чтобы помочь клубу в заключительной части сезона, а затем Бельгии на чемпионате мира.

Однако утверждается, что никаких ультиматумов от «Наполи » нападающему не предъявлялось. Слух об отсутствии контактов с клубом также называется необоснованным, учитывая, что в последние дни футболист общался с одним из директоров.