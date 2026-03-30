  • Леонид Слуцкий: «Спартаку» при разных тренерах не хватало баланса – при Карседо все то же самое. Иногда смотришь и думаешь: «Они же в каждой атаке соперника могут пропустить»
2

Леонид Слуцкий: «Спартаку» при разных тренерах не хватало баланса – при Карседо все то же самое. Иногда смотришь и думаешь: «Они же в каждой атаке соперника могут пропустить»

Слуцкий о «Спартаке» Карседо: кажется, что они могут пропустить в каждой атаке.

Главный тренер «Шанхай Шэньхуа» Леонид Слуцкий оценил игру «Спартака» при Хуане Карлосе Карседо.

– У «Спартака» очень и качественный длинный состав. Но «Спартаку» при разных тренерах не хватало баланса. При Карседо все то же самое. У них потрясающий атакующий потенциал, но периодически смотришь и думаешь: «Они же в каждой атаке соперника могут пропустить».

Я думаю, что Карседо – вариант тренера а-ля Личка: большой перекос в атакующую историю, огромное количество вещей, которые могут реализовываться в атаке, но когда я пытаюсь найти системность в обороне, не могу ее найти.

Такие клубы, как правило, будут забивать, но у них не будет стабильности, которая в итоге даст высокое место.

– Может, этот сезон для Карседо – это просто попробовать?

– Так нельзя. Тренер всю ночь думал, но все равно остался тем же тренером, которым он и ложился, хотя хотел измениться.

Что значит «попробовать»? У тебя была такая предсезонка, которой летом не будет. Глупо не использовать два месяца, чтобы наработать все свои идеи.

Внутренне меня очень огорчило, что «Спартак» вышел на «Зенит» без нападающего. Они доминировали в первом тайме, но, на мой взгляд, завершение подхрамывало, потому что не было нападающего. Ты ничем не рискуешь – ну, сделай уже!

Идею в обороне я не понимаю. Не вижу ее. Все кричат на Максименко: «Да сколько он голов пропустил! Да какой он…» Да «Акрон» с легкостью создавал моменты в каждой атаке. Так не может быть, – сказал Слуцкий в шоу «Это футбол, брат!».  

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: ютуб-канал «Это футбол, брат!»
Мне показалось, или Слуцкий себе пластику лица сделал? Я его сначала не узнал
Ну и в чем он не прав ?
