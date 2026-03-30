Мадуэке, вероятно, пропустит 1-й матч со «Спортингом» в ЛЧ. Вингер «Арсенала» травмировал колено в сборной Англии
Напомним, вингер «Арсенала» покинул расположение сборной Англии из-за повреждения. Он был заменен на 38-й минуте матча с Уругваем (1:1) и уходил со стадиона с фиксирующей повязкой на колене.
Источники, знакомые с ситуацией, сообщают, что травма Мадуэке не носит серьезный характер, пишет The Athletic. Однако ожидается, что игрок пропустит матч против «Саутгемптона» в четвертьфинале Кубка Англии и, вероятно, первую игру со «Спортингом» в 1/4 финала Лиги чемпионов.
ВАР сделал футбол лучше?3677 голосов
Да
Нет
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: The Athletic
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
