Мадуэке, вероятно, пропустит 1-й матч со «Спортингом» в ЛЧ. Вингер «Арсенала» травмировал колено в сборной Англии

Мадуэке может пропустить первый матч четвертьфинала ЛЧ.

Стали известны подробности о состоянии Нони Мадуэке .

Напомним, вингер «Арсенала » покинул расположение сборной Англии из-за повреждения. Он был заменен на 38-й минуте матча с Уругваем (1:1) и уходил со стадиона с фиксирующей повязкой на колене.

Источники, знакомые с ситуацией, сообщают, что травма Мадуэке не носит серьезный характер, пишет The Athletic. Однако ожидается, что игрок пропустит матч против «Саутгемптона » в четвертьфинале Кубка Англии и, вероятно, первую игру со «Спортингом » в 1/4 финала Лиги чемпионов.