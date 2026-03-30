  Гаттузо о матче Италии: «Мы знаем, что между Уэльсом и Боснией нет большой разницы. Мы уважаем Боснию, это настоящая команда, они могут доставить нам проблемы»
Гаттузо о матче Италии: «Мы знаем, что между Уэльсом и Боснией нет большой разницы. Мы уважаем Боснию, это настоящая команда, они могут доставить нам проблемы»

Гаттузо: между Уэльсом и Боснией нет большой разницы, уважаем соперников.

Главный тренер сборной Италии Дженнаро Гаттузо высказался о предстоящем матче с Боснией и Герцеговиной.

В четверг итальянцы обыграли команду Северной Ирландии в полуфинале плей-офф квалификации ЧМ-2026 (2:0), а Босния победила Уэльс (1:1, 4:2) по пенальти. Итальянцы встретятся с боснийцами в финальном стыковом матче во вторник. 

Позже в сеть попало видео, на котором игроки сборной Италии после своего матча смотрят серию пенальти в игре своих потенциальных соперников и радуются победе боснийцев. 

На предматчевой пресс-конференции главный тренер боснийской сборной Сергей Барбарес заявил, что планирует «припарковать автобус» против Италии.

– Завтра мы будем уделять внимание скорее тактике, чем психологии? Помог ли гол Тонали переломить ситуацию в психологическом плане?

– В разговоре с тренерским штабом мы поняли, что против Северной Ирландии можем позволить себе некоторые риски. Мне понравилось, что мы больше двигали мяч и не слишком часто бросали его вперед, потому что у нас были бы проблемы с подборами и мы могли бы испытывать больше физических трудностей.

Мы играем против другой команды, с двумя быстрыми вингерами и двумя нападающими, которые хорошо двигаются, когда мяч приходит из глубины поля. Это настоящая команда. Их тренер, будучи отличным игроком в покер, говорил об автобусах. Но они не паркуют автобусы, они уважают своих соперников, но знают, как быть опасными.

Мы хотим доказать, что то, что произошло, не соответствует действительности. Мы знаем, что между Уэльсом и Боснией нет большой разницы, мне понравилось, что сказал Димарко на пресс-конференции. Мы уважаем наших соперников. Это не просто клише, мы знаем, что они могут доставить нам проблемы, так же как и мы можем доставить им проблемы, – сказал Гаттузо.

