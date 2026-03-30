Инфантино об Иране на ЧМ-2026: «Сделаем все, чтобы они провели свои матчи в наилучших условиях. Нет никаких планов B, C или D – только A»
Президент ФИФА Джанни Инфантино высказался об участии сборной Ирана на чемпионате мира-2026.
«Мы живем в реальности и знаем об очень сложном положении иранской сборной, но мы работаем и собираемся сделать все, чтобы они провели свои матчи на чемпионате мира в наилучших условиях. Нет никаких планов B, C или D, только план A.
Мы живем в сложной геополитической ситуации, у нас нет возможности решить эти проблемы самостоятельно, но мы можем объединить людей, создать возможности, чтобы мир объединиться в атмосфере мира, праздника», – сказал Инфантино в интервью N+.
ЧМ-2026 пройдет в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: El Financiero
Сборную России когда там вернете? Когда и сборную Израиля? Или Испания не просила отстранить Израиль? Или вы подлегли под США и не стали трогать евреев, несмотря на то, что с ними там кто-то играть не хочет?
"Нет никаких планов B, C или D, только план A." - опять же, иранцы обречены играть только в Штатах.
Изуверство какое - то.
Но к сборной России это всё не относится. Для них у нас есть планы E, F, G, - добавил Инфантино.