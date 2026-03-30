Инфантино об Иране на ЧМ-2026: «Сделаем все, чтобы они провели свои матчи в наилучших условиях. Нет никаких планов B, C или D – только A»

Джанни Инфантино: сделаем все, чтобы Иран сыграл на ЧМ в наилучших условиях.

Президент ФИФА Джанни Инфантино высказался об участии сборной Ирана на чемпионате мира-2026. 

«Мы живем в реальности и знаем об очень сложном положении иранской сборной, но мы работаем и собираемся сделать все, чтобы они провели свои матчи на чемпионате мира в наилучших условиях. Нет никаких планов B, C или D, только план A.

Мы живем в сложной геополитической ситуации, у нас нет возможности решить эти проблемы самостоятельно, но мы можем объединить людей, создать возможности, чтобы мир объединиться в атмосфере мира, праздника», – сказал Инфантино в интервью N+.

ЧМ-2026 пройдет в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. 

ВАР сделал футбол лучше?
Да
Нет
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: El Financiero
logoСборная Ирана по футболу
logoДжанни Инфантино
logoФИФА
logoЧМ-2026
Завтра Трамп скажет что не пустит сборную Ирана в США, и ты проглотишь и молча привезешь на их место другую команду из стыков, балаболка.

Сборную России когда там вернете? Когда и сборную Израиля? Или Испания не просила отстранить Израиль? Или вы подлегли под США и не стали трогать евреев, несмотря на то, что с ними там кто-то играть не хочет?
Ответ Камбоджа Иванов
Зачем из стыков? Есть же Израиль, вот его и скажет Трамп позвать...
Отстраните США и Израиль
Ответ Rurik Gislasson
Не пускай их на Игры дружбы, какие проблемы, кстати, когда они?
Лицемернее этого футбольного чинуши, я не знаю никого.
Конечно плохо что у Джанни Инфантино нет запасного плана, но хуже всего что запасного плана нет у Дональда Трампа
"...но мы можем объединить людей, создать возможности, чтобы мир объединиться в атмосфере мира, праздника», – сказал Инфантино в интервью N+." - иными словами, иранцы приезжают к американцам, которые ни за что ни про что бомбят их, разбомбив при этом школу с девочками, и это содействует объединению в атмосфере мира и праздника?!
"Нет никаких планов B, C или D, только план A." - опять же, иранцы обречены играть только в Штатах.
Изуверство какое - то.
У человека есть госнаграда РФ (Орден Дружбы) не ругайте... матом.
Чувак не в курсе - Иран в Группе Ж (не А не Б не Ц)
«Мы живем в реальности и знаем об очень сложном положении иранской сборной, но мы работаем и собираемся сделать все, чтобы они провели свои матчи на чемпионате мира в наилучших условиях. Нет никаких планов B, C или D, только план A.
Но к сборной России это всё не относится. Для них у нас есть планы E, F, G, - добавил Инфантино.
Лысый шарлатан
