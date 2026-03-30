Инфантино об Иране на ЧМ-2026: «Сделаем все, чтобы они провели свои матчи в наилучших условиях. Нет никаких планов B, C или D – только A»

Джанни Инфантино: сделаем все, чтобы Иран сыграл на ЧМ в наилучших условиях.

Президент ФИФА Джанни Инфантино высказался об участии сборной Ирана на чемпионате мира-2026.

«Мы живем в реальности и знаем об очень сложном положении иранской сборной, но мы работаем и собираемся сделать все, чтобы они провели свои матчи на чемпионате мира в наилучших условиях. Нет никаких планов B, C или D, только план A.

Мы живем в сложной геополитической ситуации, у нас нет возможности решить эти проблемы самостоятельно, но мы можем объединить людей, создать возможности, чтобы мир объединиться в атмосфере мира, праздника», – сказал Инфантино в интервью N+.

ЧМ-2026 пройдет в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля.