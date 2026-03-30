  Кукурелья рассмотрел бы предложение от «Барсы»: «Отказаться будет сложно. Но дело не только во мне, нужно будет подумать о семье»
Кукурелья рассмотрел бы предложение от «Барсы»: «Отказаться будет сложно. Но дело не только во мне, нужно будет подумать о семье»

Кукурелья о переходе в «Барсу»: отказаться будет сложно, но буду думать о семье.

Защитник сборной Испании и «Челси» Марк Кукурелья ответил на вопросы о возвращении на родину перед матчем с Египтом.

Испанцы завтра примут египтян в товарищеском матче на стадионе «Эспаньола» «RCDE Стэдиум».

О том, что игра пройдет в Каталонии

«Я очень рад. Многие попросили у меня билеты. Мы будем играть на великолепном стадионе, и там будет фантастическая атмосфера».

О возможности возвращения в Испанию

«Всегда думаешь о возвращении. Я очень счастлив там, и моя семья тоже. Отложу это на несколько лет…»

О том, что он будет делать, если позвонит «Барселона»

«Отказаться будет сложно. Дело не только во мне. Мне нужно будет подумать о своей семье. Если позвонят, значит, позвонят, и посмотрим, какое решение будет принято», – сказал Кукурелья на пресс-конференции.

Как будто семья откажется домой вернуться в солнечный город с морем
стало интересно, и посмотрел, и по сравнил показателей Бальде,КУкурельи и Канселу)

по навесам у всех цифры мизерные и точность у Кукушки 35%, у Канселу - 31%,у Бальде - 22%,
по точности длинным передачам у Бальде лучшие показатели 0.7(58%) в среднем за игру. Куку - 1.4(50%), Кансеку-0.6(36%). п
процент точности передач в чужой половине поля: Бальде 92%, Куку- 85%, Канселу 82%.
ключевых передач за игру, Бальде 1.0 за игру! Куку- 1,1. Канселу 0.9.
соперники обвели Бальде за 15 игр 4 раза, Куку- за 27 игр 16 раз, Канселу - 7 играх 7 раз)
дриблинг за игру, Бальде 1.0(61%), Куку 0.0(0%), Канселу 0.9(35%) в среднем за игру.
возвратов за игру Бальде 3.7. Куку- 3.1, Канселу 4.1 за игру в среднем.
по поводу борьбы на земле и на втором этаже у Бальде 60 и 50% успешные, Куку 53% и 51% успешные, Канселу 52% и 83%)

в целом цифры ровные, нет явного превосходство одного из них, разница лишь в том что в голове у людей Кукурелья в топ3 лучших ЛЗ в мире, Канселу лучший ЛЗ в Барсе, а Бальде прям таки худший игрок Барсы))
Ответ TAGAY
стало интересно, и посмотрел, и по сравнил показателей Бальде,КУкурельи и Канселу) по навесам у всех цифры мизерные и точность у Кукушки 35%, у Канселу - 31%,у Бальде - 22%, по точности длинным передачам у Бальде лучшие показатели 0.7(58%) в среднем за игру. Куку - 1.4(50%), Кансеку-0.6(36%). п процент точности передач в чужой половине поля: Бальде 92%, Куку- 85%, Канселу 82%. ключевых передач за игру, Бальде 1.0 за игру! Куку- 1,1. Канселу 0.9. соперники обвели Бальде за 15 игр 4 раза, Куку- за 27 игр 16 раз, Канселу - 7 играх 7 раз) дриблинг за игру, Бальде 1.0(61%), Куку 0.0(0%), Канселу 0.9(35%) в среднем за игру. возвратов за игру Бальде 3.7. Куку- 3.1, Канселу 4.1 за игру в среднем. по поводу борьбы на земле и на втором этаже у Бальде 60 и 50% успешные, Куку 53% и 51% успешные, Канселу 52% и 83%) в целом цифры ровные, нет явного превосходство одного из них, разница лишь в том что в голове у людей Кукурелья в топ3 лучших ЛЗ в мире, Канселу лучший ЛЗ в Барсе, а Бальде прям таки худший игрок Барсы))
Вот абсолютно согласен
Хейт Бальде это просто какой-то абсурд, да, парень иногда тупит в финальной трети, но его роль в выходе из обороны, рывки с мячом просто неоценимы для игры Барсы
Игрок около топ как минимум, так что хейт просто непонятен
