Кукурелья рассмотрел бы предложение от «Барсы»: «Отказаться будет сложно. Но дело не только во мне, нужно будет подумать о семье»

Кукурелья о переходе в «Барсу»: отказаться будет сложно, но буду думать о семье.

Защитник сборной Испании и «Челси » Марк Кукурелья ответил на вопросы о возвращении на родину перед матчем с Египтом .

Испанцы завтра примут египтян в товарищеском матче на стадионе «Эспаньола » «RCDE Стэдиум».

О том, что игра пройдет в Каталонии

«Я очень рад. Многие попросили у меня билеты. Мы будем играть на великолепном стадионе, и там будет фантастическая атмосфера».

О возможности возвращения в Испанию

«Всегда думаешь о возвращении. Я очень счастлив там, и моя семья тоже. Отложу это на несколько лет…»

О том, что он будет делать, если позвонит «Барселона»

«Отказаться будет сложно. Дело не только во мне. Мне нужно будет подумать о своей семье. Если позвонят, значит, позвонят, и посмотрим, какое решение будет принято», – сказал Кукурелья на пресс-конференции.