Кифт о форвардах сборной Нидерландов: «У нас нет Месси, Роналду, Мбаппе, Кейна, Альвареса, Экитике. Депай может приблизиться к их уровню на ЧМ-2026, если будет здоров»

Вим Кифт: Депай может приблизиться к уровню Месси и Роналду, если будет здоров.

Бывший нападающий сборной Нидерландов Вим Кифт поделился мнением об уровне атакующих игроков нидерландской команды в преддверии чемпионата мира.

27 марта команда Роналда Кумана обыграла сборную Норвегии в товарищеском матче со счетом 2:1.

«Малену сыграло на руку то, что норвежская команда осмелилась атаковать и при этом оставляла довольно много пространства в обороне. На контратаках сборная Нидерландов неоднократно представляла угрозу благодаря Малену, который, благодаря своей скорости, очень хорошо подходит для этого стиля игры.

На чемпионате мира соперники сборной Нидерландов будут играть более оборонительно и предоставлять меньше пространства. Тогда нападающему придется больше играть на ограниченном пространстве и бороться за мяч. Тогда качества Мемфиса Депая и Брайана Бробби проявятся лучше, чем у Малена, который любит любит играть на свободном пространстве.

Если вы сравните этих трех голландских нападающих и Ваута Вегорста со многими хорошими нападающими из других стран, это может вас не обрадовать. В Нидерландах, например, нет Мбаппе , Кейна, Экитике, Олисе, Альвареса, Месси или Роналду. Отчасти из-за травм Депай так и не смог проявить себя на крупных турнирах. Если летом он будет здоров, то сможет приблизиться к уровню таких топ-нападающих», – написал Кифт в своей колонке для De Telegraaf.