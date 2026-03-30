  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Слуцкий об иностранных тренерах в РПЛ: «Раньше приезжали Эмери, Спаллетти – мировые топы. Сегодня едут тренеры из Швейцарии, с Кипра – они не могут быть сильнее лучших российских»
53

Леонид Слуцкий: мы стали привозить средних тренеров из-за границы.

Бывший главный тренер ЦСКА и «Рубина» Леонид Слуцкий, возглавляющий «Шанхай Шэньхуа», высказался об уровне иностранных тренеров в Мир РПЛ.

– Раньше к нам приезжали Эмери, Виллаш-Боаш, Спаллетти, которые гарантированно мировые топы. Сегодня приезжают тренеры из Швейцарии, Греции, с Кипра, которые не могут быть сильнее лучших российских специалистов априори. Поэтому первые четыре команды чемпионата возглавляют российские тренеры. Мы стали привозить достаточно средних тренеров.

Меня очень удивляло, что Черчесов не работал. Сейчас он работает качественнее всех. Какой был «Ахмат» и какой стал? Никого не удивляет, что они могут обыграть кого угодно, очень стабильно играют.

– Он сильнее Челестини и Карседо?

– Да.

Самый качественный иностранный тренер, работавший в РПЛ в последние годы, – Николич. Ивич в длинную качество все-таки не подтвердил, – сказал Слуцкий в шоу «Это футбол, брат!».  

ВАР сделал футбол лучше?3834 голоса
ДаДжанни Инфантино
НетМишель Платини
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: ютуб-канал «Это футбол, брат!»
logoШанхай Шэньхуа
logoЛеонид Слуцкий
Это футбол, брат!
logoвысшая лига Китай
logoУнаи Эмери
logoЛучано Спаллетти
logoХуан Карлос Карседо
logoАндре Виллаш-Боаш
logoВладимир Ивич
logoФабио Челестини
logoМарко Николич
logoСтанислав Черчесов
logoАхмат
53 комментария
По дате
Лучшие
Актуальные
Российские тренеры это какие? Валера Безтрофеич? Сережа Газпромыч? в России и нет новых тренеров, в рфпл по кругу ходят уже 15 лет одни и те же лица, а с европы топарям что у нас делать? ЗП как раньше не дадут, мотивации 0 работать, ведь еврокубков нет
Ответ Dzhansug Bukiya
Карьерного роста нет в этой лиге, качественные специалисты конечно не поедут сюда, по итогу да, стабильный круговорот физруков в РПЛ. Если приезжают, так только ради денег, а не ради развития. Вот и ВСЯ РПЛ.
Ответ Dzhansug Bukiya
Российские тренеры это какие?
______________
Есть такой человек. Весь спортс его знает)
Слуцкий явно пытается протоптать себе дорожку обратно. Видимо скоро контракт заканчивается
Ответ Winterburn
В свежем интервью в прошлом месяце(подкаст "за деньги") Слуцкий говорил, что в РПЛ он возвращаться не намерен, ему это неинтересно. Вряд ли за месяц его взгляды изменились. Просто говорит что думает
Ответ Sasha-1992
Он говорит , что плюсы собрать и все.
Эмери когда пришел в Спартак в 2012-м никаким мировым топом не был , молодой испанский тренер без трофеев ... Это потом он развернулся. Виллаш-Боаш после Зенита как тренер сдулся и ничем больше не отметился . Так что про мировых топов очень сомнительное утверждение. Ну и привести еще примеры крутых российских тренеров кроме Черчесова Лёня тоже не смог ... Ну не Биджиевы-Осинькины же , борящиеся за сохранение места в РПЛ . Да и какому европейскому/мировому топ-тренеру нужна перефирейная лига без еврокубков ?
Ответ Фокс45
молодой испанский тренер что с Валенсией три раза (!) третье место занял - совсем неизвестный?
А в Испании третье место это первое после Реала и Барсы.
Некоторые клубы просто пытаются совместить уроки физкультуры и иностранного языка. Поэтому берут физрука иностранца.
Эмери, Виллаш-Боаш, Спаллетти - одним словом тренеришки. А сейчас у нас есть свои прекрасные тренеры!
Раньше в китайскую лигу ехали топовые тренеры, а теперь Слуцкий
Они мировыми топами в России становились!
Ответ Allon15
В этот список можно внести Абаскаля?
Ну лучшие-то без работы и не сидят))) а вот нелучшие…
"Эмери, Виллаш-Боаш, Спаллетти, которые гарантированно мировые топы"

Эмери, которого лучший друг Слуцкого называл тренеришкой и тот уехал из РФ, ничего здесь не показав? Два других тренера приезжали в Зенит. Да, у Зенита большие ресурсы, они могли таких топов приглашать. Другие клубы таких топов звали? Нет.

"Сегодня приезжают тренеры из Швейцарии, Греции, с Кипра, которые не могут быть сильнее лучших российских специалистов априори"

Пусть Слуцкий выдаст список российских тренеров, которые сейчас без работы и "априори" сильнее тех иностранцев, которые работают в РПЛ. Вот смеху то будет.

"Поэтому первые четыре команды чемпионата возглавляют российские тренеры. Мы стали привозить достаточно средних тренеров"

Для весьма средней нынешней РПЛ с весьма ограниченными ресурсами и многими ограничениями (со стороны международных санкций и государственного регулирования), что сейчас есть - и за это нашим клубам спасибо, что привозят иностранных менеджеров, тренеров и легионеров. Иначе было бы болото имени Юранов, Семшовых и прочих Ташуевых.

"Меня очень удивляло, что Черчесов не работал"

Ну да, Черчесов же это абсолютно не спорная фигура из-за характера своего сомнительного. Точно каждый менеджмент готов брать такого человека в клуб? Работает в "Ахмате" - в прошлом сезоне начал неплохо, потом откатился обратно. Сейчас снова подтянулись повыше. В конце сезона может снова откатятся на примерно свои позиции. На дне не будут, высокого не заберутся. 8-9 место займут.

"Сейчас он работает качественнее всех"

Невероятно спорное заявление. У Ахмата 8 побед, 6 ничей, 8 поражений в нынешнем чемпионате. В частности поражения от Рубина, Балтики, Сочи, Махачкалы. Ничьи с Оренбургом, Акроном и Ростовом. Что выдающегося показывает Ахмат?

Слуцкий стал каким-то то ли троллем, то ли просто токсиком, который говорит очень и очень субъективные вещи, которые не подтверждаются фактами. Не очень приятно это слушать. Это далеко от экспертной оценки. Он либо за РПЛ просто не следит, делает выводы по каким-то отрывкам информации. Либо оземпиковская диета влияет на эмоции, стал токсичным и спорит ради спора.
Ответ Evgeny Valyaev
Рубину и Махачкале так-то без Саламыча проиграли. Для команды, которая в том сезоне 25 очков за весь чемпионат набрала, а сейчас уже 30 с 8 турами до конца -- прогресс явно на лицо )
Че то Лёня разговорился слишком.
Ответ Александр Беляков
Похоже обратно в РПЛ намылился
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Рекомендуем
Главные новости
