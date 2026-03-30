Слуцкий об иностранных тренерах в РПЛ: «Раньше приезжали Эмери, Спаллетти – мировые топы. Сегодня едут тренеры из Швейцарии, с Кипра – они не могут быть сильнее лучших российских»

Леонид Слуцкий: мы стали привозить средних тренеров из-за границы.

Бывший главный тренер ЦСКА и «Рубина» Леонид Слуцкий , возглавляющий «Шанхай Шэньхуа », высказался об уровне иностранных тренеров в Мир РПЛ.

– Раньше к нам приезжали Эмери , Виллаш-Боаш , Спаллетти , которые гарантированно мировые топы. Сегодня приезжают тренеры из Швейцарии, Греции, с Кипра, которые не могут быть сильнее лучших российских специалистов априори. Поэтому первые четыре команды чемпионата возглавляют российские тренеры. Мы стали привозить достаточно средних тренеров.

Меня очень удивляло, что Черчесов не работал. Сейчас он работает качественнее всех. Какой был «Ахмат» и какой стал? Никого не удивляет, что они могут обыграть кого угодно, очень стабильно играют.

– Он сильнее Челестини и Карседо?

– Да.

Самый качественный иностранный тренер, работавший в РПЛ в последние годы, – Николич. Ивич в длинную качество все-таки не подтвердил, – сказал Слуцкий в шоу «Это футбол, брат!».