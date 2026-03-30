Слуцкий об иностранных тренерах в РПЛ: «Раньше приезжали Эмери, Спаллетти – мировые топы. Сегодня едут тренеры из Швейцарии, с Кипра – они не могут быть сильнее лучших российских»
Бывший главный тренер ЦСКА и «Рубина» Леонид Слуцкий, возглавляющий «Шанхай Шэньхуа», высказался об уровне иностранных тренеров в Мир РПЛ.
– Раньше к нам приезжали Эмери, Виллаш-Боаш, Спаллетти, которые гарантированно мировые топы. Сегодня приезжают тренеры из Швейцарии, Греции, с Кипра, которые не могут быть сильнее лучших российских специалистов априори. Поэтому первые четыре команды чемпионата возглавляют российские тренеры. Мы стали привозить достаточно средних тренеров.
Меня очень удивляло, что Черчесов не работал. Сейчас он работает качественнее всех. Какой был «Ахмат» и какой стал? Никого не удивляет, что они могут обыграть кого угодно, очень стабильно играют.
– Он сильнее Челестини и Карседо?
– Да.
Самый качественный иностранный тренер, работавший в РПЛ в последние годы, – Николич. Ивич в длинную качество все-таки не подтвердил, – сказал Слуцкий в шоу «Это футбол, брат!».
А в Испании третье место это первое после Реала и Барсы.
Эмери, которого лучший друг Слуцкого называл тренеришкой и тот уехал из РФ, ничего здесь не показав? Два других тренера приезжали в Зенит. Да, у Зенита большие ресурсы, они могли таких топов приглашать. Другие клубы таких топов звали? Нет.
"Сегодня приезжают тренеры из Швейцарии, Греции, с Кипра, которые не могут быть сильнее лучших российских специалистов априори"
Пусть Слуцкий выдаст список российских тренеров, которые сейчас без работы и "априори" сильнее тех иностранцев, которые работают в РПЛ. Вот смеху то будет.
"Поэтому первые четыре команды чемпионата возглавляют российские тренеры. Мы стали привозить достаточно средних тренеров"
Для весьма средней нынешней РПЛ с весьма ограниченными ресурсами и многими ограничениями (со стороны международных санкций и государственного регулирования), что сейчас есть - и за это нашим клубам спасибо, что привозят иностранных менеджеров, тренеров и легионеров. Иначе было бы болото имени Юранов, Семшовых и прочих Ташуевых.
"Меня очень удивляло, что Черчесов не работал"
Ну да, Черчесов же это абсолютно не спорная фигура из-за характера своего сомнительного. Точно каждый менеджмент готов брать такого человека в клуб? Работает в "Ахмате" - в прошлом сезоне начал неплохо, потом откатился обратно. Сейчас снова подтянулись повыше. В конце сезона может снова откатятся на примерно свои позиции. На дне не будут, высокого не заберутся. 8-9 место займут.
"Сейчас он работает качественнее всех"
Невероятно спорное заявление. У Ахмата 8 побед, 6 ничей, 8 поражений в нынешнем чемпионате. В частности поражения от Рубина, Балтики, Сочи, Махачкалы. Ничьи с Оренбургом, Акроном и Ростовом. Что выдающегося показывает Ахмат?
Слуцкий стал каким-то то ли троллем, то ли просто токсиком, который говорит очень и очень субъективные вещи, которые не подтверждаются фактами. Не очень приятно это слушать. Это далеко от экспертной оценки. Он либо за РПЛ просто не следит, делает выводы по каким-то отрывкам информации. Либо оземпиковская диета влияет на эмоции, стал токсичным и спорит ради спора.