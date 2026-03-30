Бевеев о сборной Мали: «Там играет Гассама из «Балтики», он что-то рассказывал. Дисциплинированная команда, на Кубке Африки мало пропустила»
Защитник «Балтики» и сборной России Мингиян Бевеев высказался о предстоящей игре против Мали.
Сборные завтра проведут BetBoom товарищеский матч в Санкт-Петербурге. Раннее россияне обыграли Никарагуа со счетом 3:1 в Краснодаре.
– Какие ожидания от матча с Мали? Они сильнее Никарагуа, смогут еще больше удивить сборную России?
– Команда дисциплинированная, там играет мой одноклубник Натан Гассама. Я знаю, что они на Кубке африканских наций пропустили мало голов, хорошая сборная.
– Карпин говорил, что о Никарагуа как о сопернике мало известно. Мали уже успели изучить, ты больше знаешь о них?
– Я смотрел игры Гассамы, он в целом мне что-то рассказывал, – сказал Бевеев.
Опубликовала: Полина Антохина
Источник: Metaratings.ru
Завтра будет играть молодежка Мали , без ведущих игроков из АПЛ, Лиги 1 , даже я уже обычный пользователь знаю, к чему они все готовятся , какие игры они разбирают, непонятно, снова будут отмазки по типу виляющего проклятого мяча и разный состав соперника, к которому мы не готовились
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем