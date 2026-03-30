Бевеев о сборной Мали: «Там играет Гассама из «Балтики», он что-то рассказывал. Дисциплинированная команда, на Кубке Африки мало пропустила»

Бевеев о Мали: Гассама рассказывал о сборной, дисциплинированная команда.

Защитник «Балтики» и сборной России Мингиян Бевеев высказался о предстоящей игре против Мали .

Сборные завтра проведут BetBoom товарищеский матч в Санкт-Петербурге. Раннее россияне обыграли Никарагуа со счетом 3:1 в Краснодаре.

– Какие ожидания от матча с Мали? Они сильнее Никарагуа, смогут еще больше удивить сборную России?

– Команда дисциплинированная, там играет мой одноклубник Натан Гассама . Я знаю, что они на Кубке африканских наций пропустили мало голов, хорошая сборная.

– Карпин говорил, что о Никарагуа как о сопернике мало известно. Мали уже успели изучить, ты больше знаешь о них?

– Я смотрел игры Гассамы, он в целом мне что-то рассказывал, – сказал Бевеев.