  • Бевеев о сборной Мали: «Там играет Гассама из «Балтики», он что-то рассказывал. Дисциплинированная команда, на Кубке Африки мало пропустила»
Бевеев о сборной Мали: «Там играет Гассама из «Балтики», он что-то рассказывал. Дисциплинированная команда, на Кубке Африки мало пропустила»

Защитник «Балтики» и сборной России Мингиян Бевеев высказался о предстоящей игре против Мали.

Сборные завтра проведут BetBoom товарищеский матч в Санкт-Петербурге. Раннее россияне обыграли Никарагуа со счетом 3:1 в Краснодаре.

– Какие ожидания от матча с Мали? Они сильнее Никарагуа, смогут еще больше удивить сборную России?

– Команда дисциплинированная, там играет мой одноклубник Натан Гассама. Я знаю, что они на Кубке африканских наций пропустили мало голов, хорошая сборная.

– Карпин говорил, что о Никарагуа как о сопернике мало известно. Мали уже успели изучить, ты больше знаешь о них?

– Я смотрел игры Гассамы, он в целом мне что-то рассказывал, – сказал Бевеев.

ВАР сделал футбол лучше?3617 голосов
ДаДжанни Инфантино
НетМишель Платини
Опубликовала: Полина Антохина
Источник: Metaratings.ru
Завтра будет играть молодежка Мали , без ведущих игроков из АПЛ, Лиги 1 , даже я уже обычный пользователь знаю, к чему они все готовятся , какие игры они разбирают, непонятно, снова будут отмазки по типу виляющего проклятого мяча и разный состав соперника, к которому мы не готовились
Пономарев о 3:1 с Никарагуа: «У нас низкий уровень футбола. Карпин глупость говорит, недооценки быть не может. Мы играли со сборной полиции Сан-Паулу, и то настраивались серьезно»
сегодня, 09:12
Форвард Мали Камара о матче с Россией: «Мы приехали, чтобы победить. Самый опасный у соперника – Головин»
сегодня, 07:15
Колосков о матче России с Мали: «Победим, но есть сомнения, что получим удовольствие от содержания игры»
сегодня, 06:37
Инфантино об Иране на ЧМ-2026: «Сделаем все, чтобы они провели свои матчи в наилучших условиях. Нет никаких планов B, C или D – только A»
2 минуты назад
Слуцкий об иностранных тренерах в РПЛ: «Раньше приезжали Эмери, Спаллетти – мировые топы. Сегодня едут тренеры из Швейцарии, с Кипра – они не могут быть сильнее лучших российских»
36 минут назад
Угадаете игрока АПЛ по празднованию гола?
49 минут назадТесты и игры
Слуцкий поддерживает лимит: «Что РПЛ получает от 7 иностранцев в старте «Оренбурга», которых никто не знает? Если мы не поможем российским игрокам во времена, когда нет еврокубков…»
сегодня, 19:08
Дюгарри о Франции на ЧМ-2026: «У нас лучшая сборная в индивидуальном плане. Эти отдельные игроки начинают находить взаимопонимание. Наблюдать за их игрой – удовольствие»
сегодня, 18:48
Мостовой о матчах России: «Мы видим, во что они превращаются. Даже с Никарагуа проблемы были. Повезло, что судья правил не знает, назначил пенальти, а так вообще бы 1:1 было»
сегодня, 18:29
Слуцкий о ЦСКА: «Интересы Челестини росли примерно как в сказке о рыбаке и рыбке. У него 9 помощников, а у меня был один. Жена в тренерском штабе – недопустимый перегиб»
сегодня, 18:14
Разыгрываем футболку ЦСКА – в такой армейцы взяли Кубок УЕФА
сегодня, 18:00Тесты и игры
Карпин о 31 игроке в сборной: «Франции и Англии нужно наигрывать основу к ЧМ, а они играют двумя разными составами, у англичан 5 вратарей. Мы знакомимся с новичками, смотрим на их состояние»
сегодня, 17:35
Мбаппе забросил мяч в мусорную корзину в раздевалке сборной Франции и отпраздновал танцем: «10-дневный контракт, НБА? 🏀👀»
сегодня, 17:20Видео
Товарищеские матчи. Германия на 88-й вырвала победу у Ганы, Узбекистан победил Венесуэлу, Азербайджан обыграл Сьерра-Леоне
3 минуты назад
Кифт о форвардах сборной Нидерландов: «У нас нет Месси, Роналду, Мбаппе, Кейна, Альвареса, Экитике. Депай может приблизиться к их уровню на ЧМ-2026, если будет здоров»
15 минут назад
Кукурелья рассмотрел бы предложение от «Барсы»: «Отказаться будет сложно. Но дело не только во мне, нужно будет подумать о семье»
23 минуты назад
Александр Мостовой: «У нас каждый футболист с российским паспортом уже игрок сборной, каждый раз вызывают 40 человек. Трудно определить уровень»
52 минуты назад
«МЮ» и Магуайр близки к продлению контракта по схеме «1+1». Переговоры оцениваются как позитивные (ESPN)
сегодня, 19:49
Гришин о сборной России: «Для меня отмазки про мотивацию не работают. Если ее нет – не играйте в футбол. Я бы повыгонял всех, кто говорит, что не ожидал от Никарагуа такой игры»
сегодня, 19:48
«Ланс» вместо перенесенной игры с «ПСЖ» проведет товарищеский матч с «Руаном». Он будет посвящен арестованному в Алжире журналисту Глейзу, расследовавшему смерть игрока «Кабили»
сегодня, 19:36
Интерпол попросили выдать международный ордер на арест экс-главы федерации футбола Конго. Его осудили на пожизненный срок за хищение 1,1 млн евро, полученных от ФИФА
сегодня, 19:29
Черчесов о сборной России: «Команда должна играть. Матч с Никарагуа смотрел не полностью из-за клубных дел, но рад за Садулаева и Мелкадзе»
сегодня, 19:18
Де ла Фуэнте о Ямале: «Он намного лучше, чем 2 года назад, и хуже, чем будет через 2 года. Ламин еще развивается, его лучшие достижения впереди»
сегодня, 19:03
