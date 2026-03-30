Александр Мостовой: «У нас каждый футболист с российским паспортом уже игрок сборной, каждый раз вызывают 40 человек. Трудно определить уровень»
Бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой объяснил, почему сейчас нельзя оценить реальный уровень российской национальной команды.
«Трудно определить уровень нынешней сборной, потому что каждый раз вызывают по 40 человек. У нас каждый футболист с российским паспортом уже игрок сборной.
Поэтому какие-то выводы можно будет делать только тогда, когда начнутся серьезные игры, когда будут перелеты, переезды, когда в глазах туман, ноги не бегут, руки не шевелятся. Когда это придет – тогда будем говорить: «мы – не мы», – сказал Мостовой.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: «Советский спорт»
Видимо это и есть главная тактика нынешней сборной России, когда они везут сюда всякие экзотические сборные из-за тридевять земель и восемь часовых поясов, что у тех по приезду ничего не шевелится )