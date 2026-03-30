«МЮ» и Магуайр близки к продлению контракта по схеме «1+1». Переговоры оцениваются как позитивные (ESPN)
«Манчестер Юнайтед» близок к соглашению с Харри Магуайром о новом контракте, сообщил ESPN.
Действующий контракт 33-летнего защитника истекает в июне. Переговоры между его представителями и клубом оцениваются как позитивные, и обе стороны надеются на скорую встречу.
Новый договор, вероятно, будет рассчитан на год, с возможностью продления еще на один сезон, что может позволить ему остаться на «Олд Траффорд» до июня 2028 года.
Магуайр выходил в стартовом составе «МЮ» в последних 10 матчах и вернулся в состав сборной Англии в марте.
С его полной статистикой можно ознакомиться здесь.
ВАР сделал футбол лучше?3050 голосов
Да
Нет
Опубликовала: Полина Антохина
Источник: ESPN
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
