«МЮ» и Магуайр близки к продлению контракта по схеме «1+1». Переговоры оцениваются как позитивные (ESPN)

«МЮ» и Магуайр близки к продлению контракта.

«Манчестер Юнайтед » близок к соглашению с Харри Магуайром о новом контракте, сообщил ESPN.

Действующий контракт 33-летнего защитника истекает в июне. Переговоры между его представителями и клубом оцениваются как позитивные, и обе стороны надеются на скорую встречу.

Новый договор, вероятно, будет рассчитан на год, с возможностью продления еще на один сезон, что может позволить ему остаться на «Олд Траффорд» до июня 2028 года.

Магуайр выходил в стартовом составе «МЮ» в последних 10 матчах и вернулся в состав сборной Англии в марте.

