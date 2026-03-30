Гришин о сборной России: «Для меня отмазки про мотивацию не работают. Если ее нет – не играйте в футбол. Я бы повыгонял всех, кто говорит, что не ожидал от Никарагуа такой игры»

Бывший полузащитник ЦСКА Александр Гришин отреагировал на мнение о том, что сборной России не хватало мотивации в товарищеском матче с командой Никарагуа (3:1).

«Я вообще не понимаю этих слов: не ожидали, не настроились, мотивация не та. Я бы повыгонял всех футболистов, которые приезжают в сборную и рассказывают, что не та мотивация и не ожидали от Никарагуа такой игры.

Поэтому это проблемы наших футболистов, которые получают хорошие деньги и не могут уверенно обыграть Никарагуа. При том, что они один гол забили за целый тайм, играя в большинстве, и гол с пенальти, которого не было. Получается, что, владея преимуществом, не так уверенно обыграли Никарагуа, как хотелось бы.

Для меня эти отмазки про мотивацию не работают. Если нет мотивации – не играйте в футбол тогда и не приезжайте в сборную. В Краснодаре весь стадион был забит, а вы рассказываете сказки, что не ожидали, как играет Никарагуа. Это вообще что?» – сказал Гришин. 

Столько стало футбольных экспертов, которые средне играли, теперь рассказывают как надо))
