«Ланс» вместо перенесенной игры с «ПСЖ» проведет товарищеский матч с «Руаном». Он будет посвящен арестованному в Алжире журналисту Глейзу, расследовавшему смерть игрока «Кабили»
«Ланс» объявил о проведении товарищеской встречи против «Руана» в день перенесенного матча с «ПСЖ».
Парижане просили перенести встречу ради подготовки к 1/4 финала Лиги чемпионов с «Ливерпулем». Профессиональная футбольная лига Франции (LFP) согласилась сделать это, хотя «Ланс» выступал против. Матч должен был пройти 11 апреля, но состоится 13 мая.
«Ланс» сообщил о том, что 11 апреля сыграет с «Руаном» словами: «Матч перенесен, страсть осталась на месте».
Кроме того, клуб объявил о «дне, посвященном страсти и солидарности». Часть вырученных от мероприятия средств будет пожертвована организации «Репортеры без границ» в поддержку Кристофа Глейза.
Французский спортивный журналист находится в тюрьме в Алжире с 29 июня 2025 года. Он отправился в страну, чтобы расследовать обстоятельства смерти игрока «Кабили» Альберта Эбоссе, который умер в 2014 году в результате удара по голове предметом, брошенным с трибун.
Алжирский суд признал Глейза виновным в «прославлении терроризма» и приговорил к семи годам лишения свободы.
Отмечается, что «игроки «Ланса» во время разминки будут носить футболки с призывами к освобождению Кристофа Глейза».