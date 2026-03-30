Интерпол попросили выдать международный ордер на арест экс-главы федерации футбола Конго. Его осудили на пожизненный срок за хищение 1,1 млн евро, полученных от ФИФА

Интерпол может объявить в розыск экс-главу Федерации футбола Конго.

Власти Конго обратились в Интерпол за получением международного ордера на арест бывшего президента Федерации футбола страны Жан-Ги Блеза Майоласа.

Напомним, в начале марта Майолас был приговорен судом Браззавиля к пожизненному заключению за «отмывание денег», «подделку документов и использование поддельных документов», а также «хищение средств». Его обвиняли в присвоении 1,1 млн евро, полученных от ФИФА. Часть этих средств была предоставлена в виде субсидии для развития женского футбола в Конго.

Майолас, его жена и сын покинули страну за несколько недель до судебного слушания. Следователи подозревают, что он может скрываться в Камеруне или Демократической Республике Конго.

Ранее бывший глава Конголезской федерации футбола отрицал все обвинения, называя их «заговором».