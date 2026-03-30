  • Черчесов о сборной России: «Команда должна играть. Матч с Никарагуа смотрел не полностью из-за клубных дел, но рад за Садулаева и Мелкадзе»
Главный тренер «Ахмата» Станислав Черчесов поделился мнением о BetBoom товарищеских матчах сборной России.

В пятницу россияне победили Никарагуа (3:1). Во вторник команда Валерия Карпина сыграет против Мали.

«Институт сборной должен существовать. Я это всегда говорю. Ситуация не самая приятная. Но сборная должна играть. Другое дело, какие у нее цели и задачи.

Врать не буду, игру с Никарагуа смотрел не полностью, потому что был занят своими клубными делами. Посмотрел игру Лечи [Садулаева] и Георгия [Мелкадзе]. Рад, что они приняли участие в игре и получили удовольствие», – сказал Черчесов.

Черчесов возглавлял сборную России с 2016 по 2021 год. С 2022 года национальная команда отстранена от международных турниров ФИФА и УЕФА.

Источник: «Спорт-Экспресс»
