Черчесов о сборной России: «Команда должна играть. Матч с Никарагуа смотрел не полностью из-за клубных дел, но рад за Садулаева и Мелкадзе»
Черчесов: сборная России должна существовать и играть, несмотря на ситуацию.
Главный тренер «Ахмата» Станислав Черчесов поделился мнением о BetBoom товарищеских матчах сборной России.
В пятницу россияне победили Никарагуа (3:1). Во вторник команда Валерия Карпина сыграет против Мали.
«Институт сборной должен существовать. Я это всегда говорю. Ситуация не самая приятная. Но сборная должна играть. Другое дело, какие у нее цели и задачи.
Врать не буду, игру с Никарагуа смотрел не полностью, потому что был занят своими клубными делами. Посмотрел игру Лечи [Садулаева] и Георгия [Мелкадзе]. Рад, что они приняли участие в игре и получили удовольствие», – сказал Черчесов.
Черчесов возглавлял сборную России с 2016 по 2021 год. С 2022 года национальная команда отстранена от международных турниров ФИФА и УЕФА.
ВАР сделал футбол лучше?2625 голосов
Да
Нет
Опубликовала: Полина Антохина
Источник: «Спорт-Экспресс»
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
